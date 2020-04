Dois confrontos deixam saldo de um morto, um ferido e outro preso em São Gonçalo

Dois confrontos, ocorridos na noite de quarta-feira (22), no centro e no bairro do Anaia, em São Gonçalo, deixaram saldo de um morto, um ferido, e outro preso. No centro da cidade, agentes do Programa São Gonçalo Presente receberam alerta sobre a prática de assaltos a transeuntes por ocupantes de um veículo, modelo Voyage.

Durante a patrulhamento os policiais localizaram os suspeitos, na Rua Doutor Feliciano Sodré e houve troca de tiros. No confronto, um criminoso foi baleado na coxa e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Um comparsa foi preso. Com a dupla a polícia recuperou vários aparelhos celulares roubados e apreendeu uma pistola. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

No bairro do Anaia, policiais militares do Batalhão de São Gonçalo realizavam uma operação para reprimir o tráfico de drogas quando foram atacados a tiros. No confronto que ocorreu um homem foi baleado e socorrido para o Heat, onde morreu após dar entrada na unidade. na operação, foi apreendida uma pistola, um rádio transmissor e uma carga de drogas. O material apreendido foi levado para 74ªDP (Alcântara).