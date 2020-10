Dois carros batem no cruzamento próximo da Delegacia de Icaraí

Agentes da NitTrans foram acionados, na manhã de hoje, para o cruzamento das rua Lemos Cunha e Carlos Halfeld, ao lado da Delegacia de Icaraí (77ª DP), onde dois veículos, um deles modelo e Siena, de cor prata, e uma EcoSport colidiram violentamente. Um idoso, de 70 anos, que conduzia o carro, sofreu pequenas escoriações e foi socorrido no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

Com o impacto da batida, o segundo veículo capotou e ficou com as rodas para o ar. Esse veículo ainda atingiu uma viatura que estava estacionada. O condutor do Fiat Siena, de 37 anos, afirmou que o acidente ocorreu muito rapidamente.

O local chegou a ser interditado para a realização do trabalho do Corpo de Bombeiros de desobstrução e limpeza da rua. O trânsito foi desviado para a Rua Sete de Setembro. Pessoas que passavam pelo local informaram que outros acidente s já ocorreram no mesmo cruzamento e os motoristas precisam estar com atenção redobrada.