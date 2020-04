Dois baleados pela PM em operação no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo

Dois homens, não identificados, foram baleados, na manhã dessa sexta-feira (24) durante confronto que ocorreu quando policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma operação no chamado Complexo da Alma, no bairro Amendoeira.

Os policiais foram atacados e tiros e houve confronto na localidade. Na ação, dois suspeitos foram baleados e socorridos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Além de dois baleados, a PM apreendeu um fuzil, calibre 5.56 e munições.

Em outras duas operações, realizadas na manhã e na tarde de quinta-feira (23), outras cinco pessoas foram baleadas, nos morros do Martins e Zumbi, respectivamente nos bairros de Neves, e Engenho Pequeno. Uma pessoa morreu.