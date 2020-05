Dois baleados e um preso durante confronto com a PM no bairro do Ingá

Durante incursão, realizada na manhã dessa sexta-feira (01) para reprimir o tráfico de drogas, no Morro do Palácio, no Ingá, policiais militares do 12º BPM foram recebidos a tiros por criminosos. Os militares revidaram e no confronto dois homens foram baleados e levados para Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

Um terceiro indivíduo foi preso na ação. A PM apreendeu uma pistola, dois rádios transmissores, e drogas. O 12º BPM informou que o foco, além da repressão ao tráfico de drogas, é a redução de ocorrências como roubos a pedestres e motoristas na região.

Há pouco mais de uma semana um professor civil do Exército foi abordado por bandidos, na Rua Fagundes Varela, e levado como refém para o Morro do Estado, no Centro. A PM foi informada através de alerta do CISP e libertou a vítima após confronto que deixou saldo de um morto.