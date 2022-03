Dois anos vencendo a Covid

O mês de março nunca mais será o mesmo. É o mês que se completa dois anos que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da Covid-19, no dia 11 de março de 2020. O aniversário não pede comemoração e ao contrário, a triste marca de 29.527.640 milhões de casos e 656.425 mil mortes no Brasil e 2.050.452 milhões de casos e 72.360 mil mortes no Rio de Janeiro, chamam atenção para a gravidade da doença. Dois anos depois o mundo segue na luta para erradicar o vírus, aumentar o esquema vacinal das pessoas e vencer a quinta variante: Delta (Índia), Alfa (Reino Unido), Beta (África do Sul), Gama (Brasil) e Ômicron (Brasil e vários outros países principalmente da África do Sul).

No Brasil, foram registradas 656.425 mil mortes no Brasil o que daria aproximadamente 4.376 quedas de aviões com 150 lugares cada. Já no Rio de Janeiro foram 72.360 mil mortes o que equivale a queda de 482 aviões com a mesma capacidade. O primeiro caso da doença foi confirmado no dia 26 de fevereiro pelo Ministério da Saúde, e seria um homem morador de São Paulo, que tinha ido na Itália. Ele fez o tratamento em isolamento respiratório domiciliar. A primeira morte foi em 12 de março, uma mulher de 57 anos em São Paulo

Foto: Ary Bassous

Já no Rio de Janeiro, o primeiro caso foi confirmado, em uma mulher de 27 anos, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) em 5 de março, em Barra Mansa. Ela também tinha ido à Itália em fevereiro. Mas a primeira morte aconteceu em Miguel Pereira, no dia 17 de março, e foi uma mulher de 63 anos, que era empregada doméstica e se contaminou pelo contato que teve com a patroa que foi para a Itália.

Em Niterói, no dia 17 também teve a morte de um homem, de 69 anos, que estava internado em um hospital particular no Centro, e a confirmação que foi por Covid-19 só foi feita no dia 19. São Gonçalo teve o primeiro caso no dia 23 de março de 2020, através de transmissão comunitária, e em 31 de março foi confirmado o primeiro óbito, uma professora de 58 anos.

HISTÓRIA DE LUTA PELA VIDA

Eduardo venceu a Covid-19 e foi uma das primeiras pessoas a ser entubada em Niterói.

O empresário niteroiense Eduardo Marins de Mendonça, de 50 anos, foi uma das primeiras pessoas a contrair o coronavírus na cidade. Na época com 48 anos ele tinha feito uma viagem para a Amazônia e se sentiu mal na volta. Ele foi internado no dia 27 de março de 2020 e passou 13 dias na UTI e um dia no quarto de um hospital particular de Niterói; além de ter ficado sete dias entubado. A alta veio no dia 19 abril com direito a muita comemoração e cuidados. “Eu perdi 10 quilos, fiquei muito cansado e tive que fazer fisioterapia. Peguei a Covid-19 em um momento que era quase uma sentença de morte. Passados dois anos da pandemia, que ainda não acabou, eu só quero conseguir comemorar o aniversário da minha esposa e continuar agradecendo a Deus por ter sobrevivido”, lembrou.

Eduardo contou que sua esposa faz aniversário no dia 29 de março e em 2020 ele estava internado e em 2021, quando achou que iria comemorar 1 ano de recuperação e o aniversário dela, foi ela que precisou de internação para tratar pela Covid-19. “Ela teve que ir para o hospital dia 28 e ficou três dias internada para tratar a Covid-19, que foi branda, mas precisou de cuidados médicos mais severos. Esse ano vamos comemorar em dobro”, frisou.