Documento indica que Bolsonaro pretendia intervir no TSE

A Polícia Federal, na última terça-feira (10), encontrou na residência do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, a minuta de um decreto cujo objetivo, segundo o texto, era reverter o resultado da eleição, em que o então candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional. A residência do ex-ministro foi alvo de uma operação de busca e apreensão no mesmo dia, mas só na tarde de hoje (12) é que veio a público a existência da minuta.

O documento, de acordo com a investigação, tem indícios de ter sido elaborado após a realização das Eleições. O objetivo era apurar abuso de poder, suspeição e medidas ilegais adotadas pela presidência e por membros do tribunal antes, durante e depois do processo.

O ex-ministro de Justiça de Bolsonaro alegou ter viajado de férias. No entanto, o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que as férias pré-agendadas pelo ex-secretário só começariam na segunda-feira (9) e que cabia a ele a responsabilidade de comandar as forças de segurança distritais responsáveis pelo policiamento ostensivo na Esplanada dos Ministérios.

O advogado Demóstenes Torres, que defende o ex-ministro da Justiça, afirmou que seu cliente vai regressar ao Brasil assim que conseguir um lugar em um voo. A defesa atribuiu a dificuldade de seu cliente de regressar ao país à pane no sistema de controle de voos norte-americano.

“A informação que temos é que ele está tentando comprar passagem e pretende retornar ao Brasil tão logo seja possível, para cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes – decisão que foi respaldada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal”, disse Demóstenes admitindo que Anderson Torres pode viajar ainda hoje.

Enquanto as cenas de vandalismo eram vistas pelo mundo, o governador Ibaneis Rocha anunciou a exoneração de Anderson Torres. O próprio governador, em seguida, acabou, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, sendo afastado do cargo por 90 dias. Moraes classificou como “omissão e dascaso” as atitudes de Ibaneis e Torres.

Alexandre de Moraes determinou a prisão de Torres e do ex-comandante da Polícia Militar do DF, coronel Fábio Augusto Vieira, responsável pelo patrulhamento ostensivo local. Vieira, que comandava a tropa que atuou durante os ataques às sedes dos Três Poderes, foi exonerado do cargo no último dia 9 e preso na última terça-feira (10).

Pelas redes sociais, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, declarou que o documento apreendido pela Policia Federal (PF) em sua casa foi “vazado fora do contexto”.

Segundo ele, “os ministros recebem documentos, sugestões e propostas dos mais diversos tipos e a minuta estaria em uma pilha de documentos que seriam descartadas”.

“O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro”, finalizou.

A vice-governadora, Celina Leão, assumiu de forma interina o governo do Distrito Federal com o afastamento de Ibaneis. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou na noite de domingo, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o próximo dia 31.

Em seguida, Lula nomeou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, como interventor.

Foto de destaque: Agência Brasil