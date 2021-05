Documentário mostra as ‘Itacoatiaras’ de Niterói e do Amazonas

O novo documentário do cineasta amazonense Sérgio Andrade, em parceria com a artista visual carioca Patrícia Gouvêa, terá a praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, como um dos palcos das filmagens. O filme “Itacoatiaras” trata das diferenças e semelhanças entre a praia niteroiense e a localidade de Itacoatiara, no Amazonas. As filmagens foram iniciadas em janeiro e devem terminar no segundo semestre deste ano.

Andrade conta que a ideia do filme surgiu de uma conversa entre ele e Patrícia, cuja família mora em Niterói.

“Patrícia sempre expressou curiosidade pelos dois locais homônimos, eu já conhecia ambos. Daí desenvolvemos o projeto, que contou com o apoio de pesquisadores como a antropóloga Júlia Franceschini, do Rio de Janeiro, e Frank Chaves, do Amazonas”, comentou.

Patrícia conta que a Itacoatiara de Niterói é seu santuário desde os dois anos de idade.

“Estou a vida inteira olhando para este lugar e sentindo toda a energia especial desde então. Eu já viajei por quase o Brasil inteiro e muitos lugares do mundo e posso afirmar que é um local raro e único. Quando conheci o Sérgio, em 2017, e ele falou da Itacoatiara do Amazonas eu comecei a pensar em como os dois lugares distantes milhares de quilômetros podiam ter o mesmo nome. Daí começou a nascer este projeto”, lembrou.

Sérgio e Patrícia durante filmagens em Niterói

O documentário dará ênfase na ancestralidade indígena e social em ambos os locais, já que o nome (Itacoatiara) significa em da língua tupi: itá (“pedra”) e kûatiara (“riscada” ou “pintada”). Para Sérgio, os locais das filmagens trazem imagens impressionantes até para quem já conhece as duas localidades.

Equipe na Itacoatiara amazonense

“Filmamos no bairro de Itacoatiara, em Niterói, especialmente na região de praia e outros pontos da cidade fluminense, como Itaipu, Camboinhas, Centro, e nos deslocamos para os arredores da vizinha Maricá, na aldeia Mata Verde do povo Guarani. Agora, estamos filmando um pouco mais em Itacoatiara do Amazonas, pelos arredores dos rios Amazonas e Urubu e algumas aldeias do povo Mura e regiões rurais do município”, contou.

Itacoatiaras vai falar sobre os apagamentos da história que liga estes dois lugares.

“Fizemos uma grande pesquisa e foi muito surpreendente até para mim que sempre estive na Itacoatiara de Niterói descobrir como este pequeno bairro se insere num contexto maior da história dos povos indígenas do Brasil. Este trabalho é sobre os elos da ancestralidade indígena que ligam as duas ‘Itacoás’, e o que herdamos dos povos originários brasileiros, mesmo que o projeto de país tenha os dizimado e tentado silenciar”, declarou.

Crianças ganham destaque no filme

O objetivo da dupla é que, no filme, a natureza seja a grande protagonista, assim como os impactos da preservação e da destruição da dessa natureza pelo homem.

“Temos a Itacoatiara de Niterói que só se mantém como santuário até os dias de hoje porque existe um movimento dos moradores em torno disso e, mesmo assim, são muitos os problemas enfrentados com o lixo jogado na praia e no bairro, para citar apenas um deles. Por outro lado, a Itacoatiara do Amazonas está incrustada no seio da floresta e sofre com um desenvolvimento urbano confuso e nada ‘sustentável’, o que caracteriza aliás o modelo de desenvolvimento predatório que o Brasil sempre praticou”, concluiu.

O projeto foi contemplado com verbas do Apoio Financeiro no Edital Feliciano Lana, da Lei Aldir Blanc da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Artes Integradas e Edital de Chamada Emergencial de Premiação, Retomada Cultural-RJ e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.