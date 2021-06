Documentário apresenta literatura através das artes plásticas

O curta-metragem “SonetILUSTRA – Transmutação”, que conta com a idealização e curadoria de Eduardo Maciel e Robson Sark, já tem data para seu tão esperado lançamento! Ele acontecerá no dia 8 de junho, às 14h, no Instagram do Edu, o @eduardomacielartes.

O documentário faz parte do projeto literário da marca “Eduardo Maciel Artes” em prol do resgate cultural dos sonetos na literatura poética contemporânea. Serão sete livros no projeto. No terceiro livro, homônimo ao curta, os sonetos se articularam com ilustrações, e, findo o ciclo de lançamento do livro, chegou a hora de ceder o protagonismo à linguagem que veio conversar com os sonetos através da arte de Sark.

“O jogo, entre as representações artísticas apresentadas, é como usar o soneto para ilustrar o desenho, que por sua vez ilustra o soneto. Do soneto para o desenho e do desenho para a dramatização daquele soneto que inspirou o desenho”, explica Eduardo Maciel.

O filme é uma sequência artística com metailustração poética, transformada em curta, com o intuito de desnudar, não apenas o processo criativo do ilustrador para esse trabalho, mas também todas as dificuldades e fragilidades, bem como potencialidades, da produção desse tipo de arte no Brasil.

Como tudo o que o, artista plural, Eduardo Maciel toca vira ouro, o curta-metragem “SonetILUSTRA – Transmutação” se apresenta no cenário cultural nacional com a inovação necessária para se tornar destaque em sua categoria.