Doadores de sangue podem ter descontos em eventos culturais e esportivos

Foi aprovado o projeto de Lei que cria o Cadastro Estadual de Sangue, em segunda discussão, na Sessão Ordinária de ontem (15) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O texto prevê que doadores de sangue terão direito à metade do preço do ingresso em eventos culturais e esportivos no Rio de Janeiro.

O texto final, com emendas, teve os pareceres favoráveis de todas as comissões relacionadas ao tema, e votação unânime dos parlamentares a favor. Então, segue para a sanção do Governador do Estado, Cláudio Castro (PL), com prazo até o dia 7 de abril.

Dessa forma, todas as pessoas que tiveram o sangue coletado em hemocentros e bancos de sangue em hospitais do estado, será incluso no banco de dados do Cadastro Estadual do Sangue. Além disso, somente será considerado um doador regular, a pessoa que estiver no cadastro e identificado por documento oficial, expedido pela Secretaria Estadual de Saúde.