Doações para Petrópolis serão arrecadadas até a próxima segunda-feira em Maricá

As doações para a campanha de ajuda às vítimas da tragédia causada pelas chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que deixou o município em estado de calamidade pública serão recebidas até a próxima segunda-feira (21). Por toda a cidade, estão sendo recolhidos alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de primeiros socorros, remédios, material de higiene pessoal e de limpeza.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá enviou, na quarta-feira (16), uma equipe de especialistas com experiência em campo para dar suporte e auxiliar nas ações realizadas em Petrópolis. A princípio, serão seis dias de atuação e 20 profissionais em regime de revezamento, com dez agentes enviados na quarta-feira e mais dez que seguirão para a cidade serrana no sábado (19/02). O órgão disponibilizou uma viatura de suporte avançado e duas pick-ups, além de maquinários, como motobomba, bomba de sucção e motosserra.

Campanha também ajudará animais

Na quinta-feira (17/02), a Coordenadoria Especial de Proteção Animal deu início a outra ação para recolher ração e água, itens essenciais para a alimentação dos animais de Petrópolis. Os donativos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do órgão (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, nº 100, Parque Eldorado). Haverá um ponto de coleta durante a Campanha de Adoção de Animais que acontece neste domingo (20/02), das 13h às 17h, no Shopping Boulevard Maricá (Rua Vereador Luiz Antonio da Cunha, nº 35, Centro).

Aqueles que não puderem entregar as doações presencialmente, têm a opção da retirada dos itens em casa. Para isso, basta enviar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp ao número (21) 99546-0334 e agendar o recolhimento, se a residência estiver na rota de ações da coordenadoria.

“Estava acompanhando pela mídia a situação crítica em Petrópolis e pensei também nos animais atingidos. Naquele momento, fiz contato com os gestores da causa animal do município, que me passaram a situação dos cães resgatados, onde parte deles perderam os seus tutores. Por tudo isso, idealizamos essa campanha solidária e contamos com a participação da população e todo o material será bem-vindo”, afirmou o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes.