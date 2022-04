Doações em Niterói são arrecadadas para cidades atingidas pelas chuvas

A Campanha Niterói Solidária segue para ajudar os municípios do estado que vêm sendo atingidos pelas fortes chuvas deste começo de ano. Nesta quarta-feira (6), mil litros de água mineral foram entregues em Nova Iguaçu. No último final de semana, foram entregues 2,3 toneladas de alimentos e 1,2 toneladas de água para Maricá e Queimados. A população pode doar água mineral, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza nos três postos de coleta localizados no Centro (Caminho Niemeyer), Icaraí (Clube Central) e Região Oceânica (Shopping Itaipu Multicenter), de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Em quase 11 meses, a Campanha já arrecadou mais de 75 toneladas de mantimentos que, além de ajudar famílias em vulnerabilidade social em Niterói, também foi enviada para os moradores de Petrópolis que receberam cerca de 30 toneladas de alimentos, água, itens de higiene e limpeza e ração animal em doações. No último final de semana, as cidades de Maricá e Queimados, que também sofreram com as fortes chuvas, receberam 2,3 toneladas de alimentos e 1,2 toneladas de água doadas por Niterói.

A primeira-dama do município, Christa Grael, é a coordenadora voluntária da campanha e ressalta a solidariedade niteroiense e como isso tem ajudado não só os moradores da cidade como dos municípios que precisam de ajuda.

“Unir esforços nesse momento é fundamental para amparar as famílias que sofrem com as tragédias causadas pela chuva. Recentemente, arrecadamos cerca de 30 toneladas de mantimentos para ajudar Petrópolis, o que mostrou o quanto o niteroiense se sensibiliza por causas como essa. Agora, mais uma vez, precisamos da solidariedade e união da população para ajudar outras cidades que passam por essa triste situação. Quem puder, doe”, reforça Christa.



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e a de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói estão em contato com os responsáveis por municípios do Rio para organizar as entregas das doações de acordo com as necessidades apontadas por cada um. Na manhã desta quarta-feira (06), Nova Iguaçu recebeu a doação de mil litros de água potável.

Nesta quinta-feira (07), as equipes da Prefeitura de Niterói vão enviar ao município doações de alimentos e itens de higiene e limpeza, conforme solicitado. “Fomos o primeiro auxílio que a cidade de Queimados recebeu. Além disso, Nova Iguaçu também solicitou a nossa ajuda”, destaca o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.

Campanha – Neste mês de abril, a campanha Niterói Solidária completa um ano. A iniciativa tem o objetivo de ajudar famílias que não foram atendidas pelos programas da Prefeitura de Niterói e estão em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Qualquer pessoa pode comparecer a um dos postos de arrecadação e fazer a sua doação. Durante os últimos meses, muitos alimentos e produtos de higiene foram entregues em diversas regiões da cidade por intermédio das instituições cadastradas por chamamento público. A campanha tem caráter permanente e ajuda famílias que ainda sofrem os efeitos sociais da pandemia.

Postos de coleta:

Fixos nos equipamentos culturais: Teatro Municipal, MAC, Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) e Teatro Popular.

Campanha para os municípios atingidos pelas chuvas: Caminho Niemeyer (Centro), Clube Central (Icaraí) e Shopping Itaipu Multicenter (Região Oceânica), de segunda a sexta, das 10h às 16h.