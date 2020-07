Doação de sangue na Paróquia São Francisco Xavier

Nessa quinta (30) e amanhã, sexta-feira (31) a Paróquia São Francisco Xavier, em São Francisco, realizará uma ação social em parceria com a Clínica de Hemoterapia de Niterói. Será feita a campanha ‘Doe Sangue, perto de você’ para aumentar os estoques para doação de sangue além de chamar a atenção para a importância de manter a regularidade do doador mesmo durante a pandemia do coronavírus.

Assim como o espaço da igreja foi escolhido outros pontos também podem ser alvo da ação como condomínios e instituições. “Já vínhamos trabalhando com esta ideia e a oportunidade de colocá-la em prática se concretizou através da pandemia. A iniciativa, que segue todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde, possui uma criteriosa seleção daqueles que podem doar, atendendo à princípios como, a verificação da quantidade de sangue (hematócrito e hemoglobina) passível de doação, sem prejuízo ao doador, além da avaliação clínica de outros riscos possíveis””, frisou a diretora médica Catarina Finkel.

Os interessados em participar da ação na Paróquia São Francisco Xavier poderão agendar um horário pelo telefone (21) 97165-6779.