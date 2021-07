Doação de agasalhos e cobertores pode ser feita em Maricá

O inverno está mostrando para que veio. Para quem vive em situação de vulnerabilidade a baixa temperatura, principalmente a noite, é torturante. A Prefeitura de Maricá, através das secretarias de Saúde e de Assistência Social, lançou a campanha ‘Maricá Solidário’ para arrecadar agasalhos e cobertores para essa população. Os itens arrecadados já foram distribuídos na sexta-feira (02) em bairros como Mumbuca, São José de Imbassaí, Inoã e Itaipuaçu.

As temperaturas devem continuar baixas ainda nos próximos dias e a secretaria de Assistência Social explica que a doação é muito importante para várias famílias que estão em vulnerabilidade social. A ação é realizada pelo Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua (Centro POP).

“Pedimos nessa ação para que aqueles que tenham que ajudem com doações de agasalhos e cobertas que possam proteger essa população. O programa Maricá Solidário, que lida com arrecadação de agasalhos, mantas, cobertores e faz a distribuição de alimentos para quem precisa tem cinco anos, mas este é um ano atípico, a Covid-19 não nos permite que nos encontremos. Assim a Prefeitura voltou com o programa para ajudarmos essas pessoas”, comentou Jorge Castor, secretário de Assistência Social.





Quem recebeu ficou aliviado. Para a frequentadora do Centro POP, Thaiara Martins, 32 anos, moradora de Santa Paula, esse projeto ajuda aos grupos que precisam demais de um agasalho nesse tempo. “É um projeto que incentiva as pessoas a doarem seus agasalhos e cobertores que estão fora de uso para nós que precisamos”, atesta.

As doações de cobertores e agasalhos podem ser feitas nos seguintes pontos: USF Jardim Atlântico, Chácara de Inoã, Marinelândia e Central; Unidade volante de vacinação do Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu (UVV) e do Aeroporto de Maricá (UVV); Sim Inoã, Itaipuaçu, Centro de Maricá; e na Secretaria de Assistência Social.