Doação de 3 toneladas de frutas e legumes em São Gonçalo

Uma ação solidária de doação de legumes e frutas está movimentando a Rua Salvatori, no Rocha em São Gonçalo. Uma grande fila foi formada na frente da casa de show Sam’Bar, no número 796, organizadora da ação, que vai acontecer até as 3 toneladas de alimentos acabarem.

A iniciativa partiu dos músicos e frequentadores do espaço cultural e em nota nas redes sociais eles informaram que ‘ninguém deveria sentar-se à mesa farta e não se incomodar sabendo que em algum lugar há um irmão passando fome. Sabemos que nossa doação é uma gota no oceano, mas sem esta o oceano seria um pouco menor’.





Em apuração…