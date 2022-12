Do Leme à Barra a nado: paratleta niteroiense quer fazer história

Resiliência. Esta pequena palavra, mas com um amplo significado, é o lema da vida do niteroiense Guilherme Gomes, de 43 anos. Guiga, como é conhecido, teve o braço esquerdo amputado e semiparalisia na perna esquerda após um acidente de moto, em 2003. Dezenove anos depois, ele irá atravessar, a nado, do Leme à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Após o acidente, sem poder praticar esportes como ciclismo e atletismo, ele enxergou na natação uma forma para se manter em atividade. Ao longo das últimas quase duas décadas, ele se dedicou a percursos curtos, de até 3km, em eventos como o “Rei e Rainha do Mar” além de maratonas aquáticas. Agora, ele se prepara para o maior desafio de sua carreira no esporte.

“Outras modalidades como corrida, bicicleta, me impediam pela minha deficiência. Comecei a gostar muito da natação. Fui apresentado a um grupo que é a BF Swim e comecei a nadar em águas abertas. Tenho cerca de seis anos nadando em águas abertas. É uma experiência bem diferente da piscina. Você fica exposto às condições da natureza”, explicou.

Foto: Arquivo pessoal

O desafio, com partida programada para as 4h deste sábado (10) e expectativa de 7 a 8 horas de duração, será chancelado pela associação “Do Leme ao Pontal”. O percurso que Guiga fará representa aproximadamente metade do caminho. Ele será a primeira pessoa com deficiência a realizar a travessia. Guiga também explicou como será a estrutura que terá à disposição, além da mensagem que deseja passar.

“Esse tipo de desafio oferece toda estrutura de barco e apoio, então venho me preparando desde agosto com treinos específicos longos com meu treinador, que é o Bruno Ribeiro. Um barco irá me acompanhar do Leme à Barra e tenho toda uma programação de hidratação com isotônicos, água. O barco não só me orienta como me dá esse tipo de apoio. O que me motiva é eu poder ultrapassar limites que antes não imaginava. Me traz satisfação fazer algo extraordinário fazer algo assim”, completou.

A programação prevê saída de barco de Jurujuba, na Zona Sul de Niterói, nas primeiras horas da madrugada. A partida será no Leme, às 4h. A chegada deverá acontecer por volta do meio-dia, na areia da Praia do Quebra-mar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.