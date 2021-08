Do interior do Rio para o mundo: Com cinco faixas autorais, “DJ Neskau” lança primeiro EP

O novo projeto do artista, que é referência no ritmo ‘funk acelerado’, entra ao ar nesta sexta-feira (27) com direito a clipe coreografado. Versatilidade é a palavra que melhor define Carlos José Adolpho, mais conhecido como ‘DJ Neskau’. Ansioso para retomar gradualmente às pistas de dança e embalar as noites dos festivos através do seu som, o jovem macaense, de 25 anos, lança nesta sexta-feira (27), o ‘Funk-se’, primeiro EP da sua carreira, com cinco faixas autorais de funk brasileiro.

Segundo Neskau um dos motivos para a criação do projeto, que contará com clipes e coreografias, foi a vontade de aquecer os que acompanham o seu trabalho ao longo do tempo e sentem falta. “Com as festas paralisadas, eu precisava propor algo ao meu público, não o deixando esfriar. Ao produzir um álbum que está prestes a ser lançado, tive várias ideias para aquecer essa galera sobre o que ainda virá de novidades”, disse.

Frente à pandemia de Covid-19, que suspendeu temporariamente as suas atividades presenciais, o DJ, que atua no mercado há seis anos, se reinventa e vem aproveitando para explorar novos ares. Após criar uma gravadora musical em Macaé, sua cidade natal, situada no interior do estado do Rio de Janeiro, ele, que também é produtor musical há três anos, pretende alcançar novos públicos através deste novo trabalho.

Para este desafio, Neskau convidou diversos artistas, como o ‘DJ Luke’, seu amigo de longa data, fortalecendo o cenário e dando oportunidades aos colegas. “Conheci muita gente durante esse cenário pandêmico, principalmente, após ascensão do ‘Cluhouse’, aplicativo de rede social para bate-papo. Após descobertas nesta conexão, isso me fez querer juntar artistas com muitos potenciais”, ressaltou.

Apaixonado pelo setor cultural e sempre levando seus projetos com base neste segmento, esse é apenas mais um dos inúmeros empreendimentos do multiartista. Neste sentido, com o objetivo de fomentar a cultura local, a cor vermelha foi a escolhida para representar o próximo trabalho, como os seus seguidores já podem conferir em suas redes sociais. Fazendo alusão ao ‘Moranguito’, tradicional refrigerante de Macaé, de cor vermelha, bem como parte do seu rótulo, esse tom predominará junto da cor amarela, também encontrada na garrafa.

Otimista com o ‘Funk-se’, DJ Neskau salienta o que pretende em sua trajetória profissional a partir do novo projeto. “Espero que as pessoas me conheçam não só como DJ, mas como produtor musical e que produz todas as suas faixas musicais, como fiz neste EP, que tem minha autoria. Quero muito me tornar conhecido não só em Macaé e no estado do Rio, mas no Brasil”, afirmou.