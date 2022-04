Do Futebol de 7 para a Série A, Chay destaca momento especial

Antes de se destacar na Portuguesa do Rio, Chay chegou a desistir do futebol e exibia seu talento nos campos societys da cidade, atuando até mesmo pelo time do Flamengo de futebol de 7. Neste domingo (7), o meio-campo fará seu primeiro jogo na elite do futebol brasileiro, no duelo entre Botafogo e Corinthians, às 16 h, no Nilton Santos. Uma mudança significante para quem sempre sonhou com este momento.

Bem humorado, o destaque do acesso do alvinegro para a Série A explicou o que espera assim que a bola rolar. Chay deve encontrar pela frente uma equipe adversária pressionada por resultados, assim como as arquibancadas lotadas de botafoguenses esperançosos com a chegada do investimento de John Textor.

“Sempre analisei o jogo que se joga na Série A, é um jogo bem estudado, de muita qualidade e menos contato físico. Espero levar menos pancadas (risos). Será um ano de uma experiência que tenho quase certeza de que será mágica para mim”, afirmou.

Foto: Vítor Silva / Botafogo

No único teste de Luís Castro antes da partida de estreia, o meio campo foi titular no esquema do técnico português, que utilizou todos os reforços que chegaram no clube, recentemente. O treinador, no entanto, ainda não esboçou quem deverá iniciar o encontro.

Ingressos quase esgotados

Através das redes sociais, o Botafogo informou que restam poucos ingressos disponíveis para a estreia na Série A. Somente o setor Oeste Inferior do “Engenhão” possui cadeiras disponíveis. Todos os outros setores já estão esgotados, e a expectativa é de que o recorde de maior público seja alcançado. Em 2007, na inauguração do estádio, o Glorioso venceu o Fluminense por 2 a 1, para mais de 43 mil pessoas.

Foto: Chay vive momento especial e exibe sorriso durante treinamento – Vítor Silva / Botafogo