Do buraco na praia à esperança na Região Oceânica

Um pedreiro deixou uma casa em Olaria, na Zona Norte do Rio, com destino a Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Junto dele estavam a companheira, Aline, e as duas filhas do atual relacionamento dele, Maria Vitória, de 3 anos, e Ezequiel, de 5. Mas o que prometia ser um sonho, tornou-se um pesadelo meses depois. Mas nada que o fizesse perder a esperança.

André José Ligeiro, de 42 anos, é o típico “faz tudo”. Trabalha como pedreiro, pintor, eletricista, concerto de alarme e outras formações que foi aprendendo ao longo do tempo, seja como autodidata ou com o aprendizado adquirido da formação em diversos cursos técnicos. Trabalho é uma palavra que ele conhece bem desde a infância, pois começou a fazer os primeiros serviços com apenas 9 anos de idade.

Até meses antes da chegada da pandemia ao país, ele chegou a morar em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, mas o aluguel o obrigou a se mudar para a casa de uma irmã, em Olaria. Mas a convivência durou pouco tempo, pois ele logo se mudou para a casa da mãe, também localizada no bairro e que ficava na mesma rua.

Só que a estada ao lado da companhia materna durou pouco, pois surgiu uma oportunidade para a realização de uma obra em Piratininga. Ele conta como foi esse período e como ele precisou morar, literalmente, na praia junto com a família

“A pandemia fez meu negócio ruir. Tudo fechou e fiquei sem trabalho. Como eu morava de aluguel, fiquei sem dinheiro e fui morar com uma irmã em Olaria. Mas tendo esposa e dois filhos, percebi que estava atrapalhando, mesmo que ela não tenha reclamado em momento nenhum. Daí fui para a minha mãe e logo na sequência surgiu uma obra pra fazer em Piratininga. Não conhecia nada da região, fui na cara e na coragem. De mala e cuia mesmo. Fiz o trabalho, que durou seis meses. Nesse tempo, aluguei uma casa na região. Só que a obra terminou e o tempo do aluguel também. O dono pediu a casa de volta e devolvi a chave sem nenhum problema”, relembra André, que afirma não ter ficado desesperado em momento nenhum com essa situação.

Sem local para ficar, ele cavou um buraco com um metro de profundidade na Praia de Piratininga, colocou uma lona sobre a areia e colocou uma guarda-sol grande para proteger a família de chuvas e dos raios solares durante o dia.

De noite, todos se protegiam do frio enrolados em casacos e cobertores. Mas uma chuva forte destruiu a moradia improvisada. O guarda-sol que servia de teto e a lona colocada como “parede” do buraco ficaram completamente inutilizadas. Todas as roupas e cobertores estavam encharcados. Mas nem assim André perdeu o otimismo.

“Eu falava com a minha companheira para não desanimarmos. São nessas horas que temos que ter fé. A gente precisa acreditar mesmo quando situações como essas acontecem. Se a gente se desesperar, é pior”, explica.

Foi aí que a história dele tornou-se conhecida por um morador que iniciou uma corrente do bem no WhatsApp.

Corrente de solidariedade

Morador da região, Jorge Eduardo soube de André através de uma amiga que viu a família do pedreiro. Imediatamente, ele fez um texto e mandou para a namorada, Camila Avellar, mandar para os amigos em comum. Em poucas horas, inúmeras mensagens foram recebidas pelo casal, todas com o intuito solidário.

“Ajudei a família para fazer algo de bom para o próximo. Sei como é alguém que não tem nada precisar de ajuda, pois tenho um projeto social há 27 anos na prainha e sei da realidade de muita gente que não tem o que comer ou onde morar.”, explicou Jorge.

Inicialmente, a família foi acolhida em uma pousada pertencente a um amigo de Jorge. E, paralelamente, outro anjo da guarda conseguiu providenciar móveis. Trata-se da bailarina Elizete Mascarenhas, figura conhecida da cultura niteroiense.

“Eu só fiz o mínimo, que foi ajudar de coração. Eu tenho sete netos e essa história mexeu muito comigo. Quando eu recebi essa mensagem, comecei a correr atrás de doações. E graças a essa mobilização, consegui geladeira, cama e televisão. A gente faz um pelo outro para que todos se transformem em pessoas melhores. Eu jamais poderia deixar de ajudar, ainda mais porque há duas crianças precisando de ajuda”, conta Elizete de forma emocionada.

Dinheiro na conta, aluguel de casa, bicos e sonho com terreno

Tanta mobilização deu resultado. Atualmente, André Jorge já conseguiu realizar alguns bicos e até pode alugar uma casa. Graças à mobilização, além do mobiliário, ele já conta uma quantia em conta no valor de R$ 5 mil. Agora, o profissional já pode recomeçar a vida financeira e com planejamento. E até faz sonhos.

“Graças a Deus, a gente conseguiu alugar uma casa no valor de R$ 500. Com esse dinheiro na conta pretendo pagar o aluguel de forma adiantada. Já estou fazendo uns bicos e, quem sabe, com o trabalho e as doações eu não consigo dar entrada em um terreno?”, vislumbra de forma positiva.

Caso alguém deseja contribuir, o número do PIX para fazer doações é o 05218656704