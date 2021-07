DJ Ivis chora e pede perdão para ex-mulher após agressões

Um dos advogados do artista Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, divulgou um vídeo nas redes sociais antes do seu cliente ser preso por agredir a ex-mulher, a arquiteta Pamella Holanda. Nas imagens o DJ chora, se diz arrependido e pede perdão para ela. O produtor de Xand Avião desde a época do Aviões do Forró está preso desde quarta-feira (14) quando o caso ganhou a mídia.

Pamella divulgou nas redes sociais vídeos de vários momentos de agressão que o artista fazia na frente de um bebe e de pelo menos duas pessoas, além de fotos de partes do seu corpo com hematomas.

“Eu estou passando aqui pra dizer pra cada um de vocês, pra você que é mãe, pra você que é filha, pra você que é pai, pra você que é família, pra você, Pamella: eu errei, assumo meu erro. (…) Muita gente já tentou me derrubar, mas eu sozinho me derrubei e não posso voltar atrás”, dizia o DJ em um trecho do vídeo.

Após a prisão Dj Ivis se manteve em silêncio durante o interrogatório pelo delegado e após foi transferido para o presídio Irmã Imelda Lima Pontes, no Ceará.

Na época em que Pamella desabafou sobre as agressões o ex-marido tentou se justificar e postou alguns vídeos explicando como estava o relacionamento antes da separação e afirma que a ex-mulher não aceitava o fim do relacionamento. Ele afirmou também que ela ameaçava se jogar do prédio junto com sua filha e ele mostrou um Registro de Ocorrência que fez após apanhar da companheira.