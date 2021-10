DJ homenageia Mamonas Assassinas com remixagem de sucessos da banda

David Gomes faz releituras eletrônicas das músicas do conjunto que foi febre no Brasil em meados dos anos 90

Em 2021, completou-se 25 anos da morte dos Mamonas Assassinas. O grupo de rock criado em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, conquistou o país com um humor politicamente incorreto e com letras onde o duplo sentido imperava, conquistando fãs de diversas idades. E mesmo com o fim trágico do grupo em um acidente aéreo, o conjunto segue inspirando artistas musicais, como o DJ carioca David Gomes.

Aproveitou o período da pandemia para se dedicar a criação, Gomes tem desenvolveu o pensando nos fãs saudosos dos Mamonas. Por isso, o DJ David remixou Robocop Gay, com a própria voz do vocalista Dinho, tendo a autorização dos pais do cantor. Além disso, também remixou outros hits famosos da banda, como Pelados em Santos, Vira-Vira, Chopis Centis e Sabão Crá Crá, sendo estes, interpretados por artistas renomados, como Buchecha, que ganhou batidas do jazz, , Mc Koringa, Ivo Meirelles e Anderson Leonardo.

Além de DJ, David Gomes é produtor musical e desenvolveu todo o trabalho usando o estúdio da produtora, a dg3 Music Experience. Trabalhando atualmente como um dos DJs do programa Mood Crew, da rádio Mood FM 91.1, ele explica que o projeto tem o apoio da Universal Music e que teve a aprovação de Rick Bonadio, conhecido produtor musical brasileiro e que foi o responsável por lançar o trabalho dos Mamonas Assassinas na mídia à época.