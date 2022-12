Divulgado calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para 2023

O Ministério da Cidadania divulgou na sexta-feira (30), em Brasília, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para 2023. Para saber o dia em que o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária é preciso observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão do titular.

Para cada dígito final do NIS há uma data mensal correspondente. Os pagamentos são disponibilizados na sequência de um a zero, durante os últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é o mês de dezembro, quando todos os pagamentos ocorrem até o dia 22. Se o NIS do titular termina com o número 1, em janeiro, por exemplo, os pagamentos começam no dia 18.

Parcelas mensais – As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. As datas definidas também são válidas para o pagamento do Auxílio Gás no próximo ano, sendo que o programa disponibiliza parcelas bimestralmente.

Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento: o telefone 121, do Ministério da Cidadania, que reúne informações e funciona também como central para denúncias; o telefone 111, canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal com informações sobre o cartão e o saque do benefício; e o aplicativo Auxílio Brasil, disponível para download gratuito nas lojas virtuais.

BRASIL FINDA O ANO SEM GOVERNO

Desde sexta-feira (30) e até a tarde de domingo (1º de janeiro de 2023) o Brasil estará literalmente desgovernado.

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto na tarde de quinta-feira (29) para arrumar as malas no rumo do inverno reinante nos EUA, sem se despedir das autoridades da República e sem deixar um responsável pelo governo brasileiro.

Constitucionalmente, o substituto do presidente da República em suas faltas e impedimentos, notadamente em casos de viagem para fora do território nacional, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão não cumpriu a missão e anunciou que não assistirá a investidura de Luiz Inácio da Silva no cargo confiado ao petista pelo eleitorado brasileiro.

Legado politico

Mesmo tendo recebido manifestações de descontentamento de aliados presentes às suas alturas nas proximidades do célebre e extinto “Cercadinho do Planalto”, o capitão Jair Messias Bolsonaro deixou a entender que a sua atuação política não será interrompida.

Apesar de todo desgaste que o levou à derrota eleitoral, ele parte com a alegria de uma pesquisa indicando a sua credibilidade de governante para 39% das pessoas entrevistadas.

O quadro politico pode se modificar, mas a derrota de Bolsonaro não foi total. Ele foi o vitorioso

em quase todos os estados do “Brasil das Tordesilhas” e mais alguma coisa: quase todo o Norte e foi o destaque no Sul do Brasil.

O Bolsonaro passou a simbolizar a representação dos eleitores das classes médias mais elevadas e dos detentores das maiores fortunas no Brasil.

O báu de Lula

Simbolizando as populações mais pobres, o presidente eleito Luiz Inácio da Silva precisa se tornar um minerador em busca de minas valiosas para encher a sua arca do tesouro.

Encontra um país com gigante deficit orçamentário e a responsabilidade de carregar nas costas o peso de uma Dívida Pública acima dos R$ 5 trilhões.

A conta dividida com cada brasileiro representa um peso individual de R$ 270 mil.

Mas esta dívida cresce em função dos bons juros pagos aos investidores em ações do Tesouro.

Os ricos, bem informados, ficam cada vez mais ricos. E o país cada vez mais explorado.

Quitação da dívida

Quando do seu último governo, Lula festejou a sua vitória ao quitar a dívida do Brasil com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, desembolsando US $ 300 milhões.

Ninguém imagina como procederá no novo governo diante da Dívida Pública.

É lamentável que o mundo econômico universitário e as chamadas lideranças populares ignorem o quadro real da economia brasileira.

Tesouros humanos

Encerramos o ano de 2022 com um grande vazio humano, tantas e tão valiosas vidas perdidas notadamente de expressões semeadas nos anos 30 do século.

Niterói, ex-capital, guardava valores como o bonjesuense Elidio Robaina, e outro grande construtor que foi o mineiro Stuessel Amóra.

Perdeu também o empresário Amaury Antunes e, na sexta (30), o gigantismo cultural e de simplicidade do professor José Raymundo Martins Romeo, de 82 anos. Ele foi um dos artífices da criação da Universidade Federal Fluminense, que engrandeceu em duas gestões como reitor, além de ter sido presidente do Conselho Mundial dos Reitores, então sediado no Japão.

Se Pelé, também de 82 anos, partiu como Rei Mundial da Bola, José Raymundo levou para os céus a glória de ter sido a “personalidade do século” em Niterói.

O conjunto de prédios do IACS, a ser inaugurado, merece ter o nome glorificante de quem promoveu a iniciada integração da UFF com a comunidade.

A cidade vazia

A chuva fina e um pouco de nevoeiro deram a contribuição para que as cidades do entorno da Baía de Guanabara fossem mergulhadas num profundo e deprimente silêncio. Nem mesmo a Ponte dava os sinais de vida efervescente. As ruas ficaram livres dos carros e motos. O comércio, inclusive de supermercados e de bares, sentiu a ausência dos clientes.

Até mesmo os “sem teto” sumiram do mapa.

Mas, hoje, será outro dia