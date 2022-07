Divulgadas as fotos finalistas de concurso sobre oceano

Iniciativa da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, o Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental recebeu mais de 220 trabalhos de todo o Brasil. O objetivo é incentivar a produção de conteúdo fotográfico e jornalístico de qualidade para sensibilizar a sociedade sobre a importância do oceano.

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza divulgou nesta terça-feira (05) as cinco propostas de reportagem e os 15 trabalhos fotográficos vencedores da segunda edição do Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental.

Os projetos jornalísticos retratam a relação do oceano com as mudanças climáticas e a resiliência costeira e receberão bolsas de R$ 8 mil cada como incentivo à produção de conteúdos qualificados sobre o ambiente costeiro-marinho.

As fotografias premiadas retratam paisagens costeiras, atividades relacionadas com o mar, a vida marinha e o protagonismo feminino. Os trabalhos fotográficos vencedores receberão prêmios entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. O Edital é uma parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco e está relacionado com a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável.

Confira os selecionados:

Aldem Bourscheit Cezarino, para ((o))eco;

Carolina Maria Cardoso Aires Lisboa, para ((o))eco;

Herton Abacherli Escobar, para Jornal da USP;

Jennifer Ann Thomas, para Nosso Impacto;

Luan Diego Vosnhak, para Grupo ND / Record TV Florianópolis;

Fotografia

Já a categoria Fotografia recebeu a inscrição de 195 trabalhos de 16 estados brasileiros, representando todas as regiões do país. Os trabalhos foram avaliados por um comitê formado por 24 profissionais, entre fotógrafos e especialistas em oceano.

Foram considerados critérios como criatividade, composição, potencial de sensibilização, técnica e relevância do registro. Além dos premiados em cada uma das quatro categorias, 15 trabalhos disputaram o voto popular, que reuniu 2.460 votos entre os dias 6 e 17 de junho.

Conheça os trabalhos vencedores:

Categoria “Atividade Relacionada com o Mar”

1º Horizonte Vermelho, de Daniel Simão Prates

2º Da terra, voo de braços abertos para o mar, de Marcelo Visentini Kitahara

3º Natação em águas abertas, de Carlo Leopoldo Bezerra Francini

Categoria “Paisagem”

1º Encontro das águas, de Vitor Jubini Venturin

2º Trabalho do início da manhã, de Sidney Bondarovsky

3º A onda do avesso, de Marcelo Visentini Kitahara

Categoria “Protagonismo Feminino”

1º Guardiã do Atol, de João Marcos Rosa Barbosa de Souza



2º Defensora dos corais, de Jonne Roriz

Categoria “Vida Marinha”

1º Aconchego, de Denise Greco





2º Planeta Azul, de Jonne Roriz





3º Maternidade, de Anderson Langeloh Roos

Categoria Voto Popular (2.460 votos)

1º Vem do mar, de Luciana Rocha Moreira Lima – 281 votos (11,4%)