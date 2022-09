Divulgada primeira foto do túmulo da Rainha Elizabeth

Após intensas semanas, as homenagens fúnebres à rainha Elizabeth II chegaram ao fim. Para marcar a lembrança em forma de uma eterna homenagem, a laje de mármore da monarca foi exposta hoje (23), para que a partir de semana que vem, visitantes possam homenagear a rainha.

A laje conta com um design feito em mármore belga preto, como uma imagem anterior divulgada em 2002 mostrava, havia escrito em letras douradas os nomes do Rei George VI e da Rainha Mãe com datas de nascimento e morte deles. Com o falecimento da Rainha, agora a lápide segue o mesmo design, mas foram acrescentados os nomes de Elizabeth II e do príncipe Philip, ficando na seguinte ordem: George VI 1895-1952, Elizabeth 1900-2002, Elizabeth II 1926-2022, Filipe 1921-2021. Entre os casais, há uma única Estrela da Jarreteira de metal, a insígnia da Ordem da Jarreteira, a mais antiga e nobre ordem de cavalheirismo do país.

Hoje a rainha descansa ao lado de seus entes queridos na Capela de São Jorge, em Windsor. A capela foi frequentada por todos os quatro em vida, hoje o local serve como um eterno descanso para seus corpos. O local será aberto para visita a partir da semana que vem.