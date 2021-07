Divisão dos ganhos da concessão da Cedae é tema de reunião

O Palácio Guanabara será palco da reunião da Câmara Metropolitana para discutir o rateio dos ganhos com a concessão da Cedae. O encontro foi convocado pelo governador Cláudio Castro (PL) justamente para definir o valor arrecada acima do valor original da empresa.

A princípio o valor previsto no leilão iria ser dividido entre estado e municípios, proporcionalmente pela população de cada cidade. Esse acordo foi registrado em ata na época do governador Wilson Witzel.

Mas a reunião dessa quinta-feira (8) quer tratar sobre a possibilidade de mudança desse acordo e entre os que aprovam a mudança está o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). A mudança inclui a divisão do restante por maneira diferente, por blocos, onde algumas cidades receberiam menos, como é o caso de Duque de Caxias, que receberia R$ 630 milhões e poderá receber cerca de R$ 300 milhões, se a mudança for aprovada.