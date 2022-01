Distribuição dos cartões da Moeda Social Arariboia começa na segunda-feira (17)

A distribuição dos cartões para as quase 27 mil famílias que serão beneficiadas no programa Moeda Social Arariboia vai começar, na segunda-feira (17). A distribuição vai acontecer até o sábado (22), no Caminho Niemeyer, sempre das 8h às 17h. A entrega dos cartões vai seguir a letra inicial do nome dos beneficiários para evitar aglomerações. O primeiro crédito está previsto para o dia 24. A lista dos beneficiários pode ser consultada em http://www.niteroi.rj.gov.br/arariboia. Ao todo, o programa vai beneficiar cerca de 63 mil pessoas.

Em pronunciamento pelas redes sociais, no Caminho Niemeyer, o prefeito Axel Grael, ao lado do secretário de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), Elton Teixeira, afirmou que a Moeda Social Arariboia não vai beneficiar apenas as famílias que vão receber o auxílio. “As pessoas que mais precisam dessa ajuda da Prefeitura vão receber esse apoio mensal. Além de ajudar os beneficiários diretos, a Moeda Social também vai ajudar o comércio das comunidades. Ela vai fazer com que outras atividades de Niterói se beneficiem. Ao longo de quase dois anos, Niterói manteve este auxílio, que era o Renda Básica Temporária. Era um programa de apoio aos artesãos, aos pescadores e aos microempreendedores individuais. Várias categorias receberam este apoio da Prefeitura neste período. Agora transformamos este auxilio, que era temporário, em permanente”, explicou o prefeito. Com a Moeda Social Arariboia, a Prefeitura de Niterói vai injetar aproximadamente R$ 70 milhões por ano na economia da cidade.

Para retirar o cartão, o beneficiário precisa comparecer ao Caminho Niemeyer munido de documento de identidade com foto e CPF no dia específico referente à letra inicial do seu nome. É necessário ter atenção ao calendário, pois as letras não estão todas em sequência. Elas foram separadas para equilibrar a quantidade e o fluxo de pessoas em cada dia. Além disso, é imprescindível o uso de máscara.

O secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, esclareceu que foi montada uma logística de distribuição dos cartões, no Caminho Niemeyer, para evitar aglomerações. O secretário destacou que é fundamental que os beneficiários compareçam exclusivamente no dia determinado pela primeira letra do nome. “Vamos obedecer estritamente ao calendário estabelecido. Não precisa fazer fila de manhã. A logística que montamos prevê a distribuição dos cartões de forma tranquila, ordeira e organizada ao longo do dia. A distribuição dos cartões será rápida, simples e sem burocracia. É muito importante usar máscara e levar álcool gel”, disse o secretário.

O calendário de distribuição dos cartões do programa Moeda Social Arariboia é o seguinte:

Segunda-feira (17) – Beneficiários iniciados pelas letras A, B e F.

Terça-feira (18) – Beneficiários iniciados pelas letras C, D e E.

Quarta-feira (19) – Beneficiários iniciados pelas letras G, H, I, J e K.

Quinta-feira (20) – Beneficiários iniciados pelas letras L, N, O, Q, S, U, W, X, Y e Z.

Sexta-feira (21) – Beneficiários iniciados pelas letras M e T.

Sábado (22) – Beneficiários iniciados pelas letras P, R e V.

Moeda Social Arariboia – A Moeda Social Arariboia é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói na retomada econômica da cidade que vai beneficiar aproximadamente 27 mil famílias inscritas no Cadastro Único, dentro da faixa de renda estabelecida pelo programa, com um valor mensal médio de R$ 360,00. Este valor pode chegar a R$ 540,00 para famílias compostas por seis pessoas. Com esse investimento, ganham as famílias que precisam de ajuda financeira e também os comerciantes cadastrados nos segmentos de alimentação, beleza, vestuário, mercearia, obras, transporte e outros.

O objetivo do programa é gerar emprego e renda em regiões de maior desigualdade socioeconômica dentro do município, com a redução da extrema pobreza. A Moeda Social Arariboia visa proteger os mais vulneráveis, além de fomentar a economia local. A ideia é que a Arariboia seja usada como moeda local circulante, para aquecer e movimentar a economia nas comunidades. Até o momento, mais de quatro mil comerciantes estão aptos a receber a moeda social como pagamento por serviços e produtos.

A moeda faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói, instituído pela Lei Nº 3621, que tem como objetivos principais combater as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios para atingir a erradicação da pobreza e a geração de emprego e renda para as camadas mais carentes do município, complementando a Política Municipal de Economia Popular Solidária.

As famílias contempladas pelo programa foram selecionadas através do recorte de renda, extrema pobreza e pobreza, conforme as regras do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. Dessas, 18.900 já têm direito ao programa federal. A Prefeitura vai beneficiar quase nove mil famílias a mais, que aguardam para receber o Bolsa Família. O programa será atualizado anualmente e novas famílias poderão receber a Moeda Social Arariboia.