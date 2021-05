Disque ‘São Gonçalo Presente’ registra mais de 270 atendimentos

Em 40 dias, o Disque São Gonçalo Presente registrou 271 atendimentos entre ligações e mensagens com denúncias de todos os bairros da cidade. Este desempenho representa uma média de sete denúncias por dia. Entre as principais denúncias verificadas pelas equipes estão tráfico e consumo de drogas, veículos roubados, barricadas nas ruas e falta de iluminação.



Após as solicitações enviadas pelos munícipes para o aplicativo de mensagens, a base faz a seleção, distribuindo para as equipes em patrulhamento para verificação dos fatos. O serviço tem auxiliado os policiais nas abordagens, garantindo alcançar cada vez mais a redução dos índices de violência no município.



Para o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo, essa ferramenta é de suma importância para a melhoria gradual da dinâmica urbana no município de São Gonçalo. “Esse canal tem auxiliado na aproximação da população com a Ordem Pública do município, permitindo o acesso às informações”,disse o secretário.



Disque São Gonçalo Presente – A Secretaria de Ordem Pública, através do Programa São Gonçalo Presente, disponibiliza um canal de atendimento para a população. Os munícipes podem enviar denúncias sobre ocorrências policiais através do whatsapp (21) 98251-3301.

O serviço está disponível das 5h às 23h, sendo monitorado diariamente pela central de atendimento, na base da secretaria, na Estrela do Norte.