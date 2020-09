Disque-Denúncia lança campanha contra roubo de combustível

Foi lançada nesta segunda-feira (21) a campanha do Disque-denúncia contra roubo e adulteração de combustível. O projeto é voltado ao roubo de óleo e derivados nos oleodutos localizados no estado do Rio de Janeiro. Nomeada de “Denunciar é Bom Negócio” a campanha será divulgada em emissoras de rádio, televisão, em outdoors e mídias sociais.

A ideia principal é mobilizar a população a denunciar práticas ilegais e criminosas que envolvam combustíveis,entre elas: roubo de combustível em dutos; refinarias clandestinas; depósitos clandestinos; transporte irregular de combustível; comercialização de combustível adulterado e locais de armazenamento que ofereçam risco de explosão.



As informações ajudam a polícia a desarticular quadrilhas e a localizar endereços onde eram armazenados ou comercializados, ilegalmente, o combustível.



Os riscos causados pela prática de derivações clandestinas vão desde incêndios e explosões que podem colocar em risco a vida das comunidades vizinhas às faixas de dutos, até causar graves impactos ao meio ambiente, contaminando solos e rios. Em 5 anos, desde que a primeira denúncia sobre este assunto foi registrada, o Disque Denúncia contabilizou mais de 300 informações sobre estes crimes.

“Denunciar é a melhor forma da população ajudar a polícia a combater a prática criminosa. Roubar combustível é brincar com fogo, você sabe como começa, mas não controla o que acontece em seguida. Proteja a sua família, ligue para o Disque Denúncia”, enfatizou Zeca Borges, presidente do Instituto MOVRIO e diretor do Disque Denúncia.