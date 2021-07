Disque Denúncia ajuda PM a prender traficante em Niterói

Informações enviadas à polícia por meio do serviço Disque Denúncia ajudaram a prender, nessa segunda-feira (5), um homem acusado de tráfico de drogas, no bairro do Sapê, Zona Norte de Niterói. De acordo com a polícia, armas, munições e entorpecentes foram apreendidos com o acusado.

O acusado não teve a identidade divulgada pela polícia. De acordo com a corporação, após o recebimento da denúncia, uma equipe do 12º BPM (*Niterói) foi ao local onde o homem estaria atuando no comércio ilegal de drogas. Chegando ao ponto informado pela denúncia, os militares comprovaram a informação.

Foi realizada abordagem ao suspeito que, de acordo com a PM, estava armado com uma pistola, que tinha três munições intactas. Além disso, segundo contabilidade feita pelo batalhão, o acusado estava com 106 sacolés de cocaína, 63 pedras de crack e 33 trouxinhas de maconha.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e preso. Ele foi conduzido á carceragem da 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que fez o registro da ocorrência. As drogas apreendidas também foram levadas à distrital, como prova do crime. O preso será encaminhado ao sistema prisional.