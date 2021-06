Disque Denúncia ajuda PM a estourar ‘boca de fumo’ na Região Oceânica

Informações passadas pelo Disque Denúncia ajudaram a Polícia Militar a “estourar” um pouto de venda de drogas, na Comunidade do Horto, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (22) e um suspeito acabou preso em flagrante.

A ação foi coordenada por militares do 12º BPM (Niterói). De acordo com o comando da unidade, os policiais receberam a informação, pelo Disque Denúncia, de que, na Rua Maria Izabel Bolckau, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) estariam praticando tráfico e ameaçando moradores.

No local, os agentes, que foram averiguar a denúncia, desconfiaram da movimentação de um homem. Quando percebeu que seria abordado, o suspeito iniciou fuga, pulando o muro de uma casa em obras, mas, apos cerco montado pelos agentes, ele foi localizado.

O homem, que tem 38 anos, foi identificado, revistado e, de acordo com os agentes, não havia nenhum material ilícito com ele. Entretanto, em um buraco localizado numa das paredes da casa, havia uma sacola contando drogas. De acordo com os agentes, foram encontrados invólucros de maconha e pinos de cocaína.

Os policiais afirmam terem questionado o homem sobre as drogas e este último teria admitido que o material pertence a ele. Os policiais deram voz de prisão em flagrante e conduziram o suspeito à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que registrou a ocorrência.