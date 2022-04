Disque Balão é lançado pelo programa Linha Verde na 24ª edição da campanha

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro específico para recebimento de denúncias sobre crimes ambientais, lançou a 24ª edição da campanha “Disque Balão”. A campanha é sazonal e se estende até o dia 15 de setembro.

No ano passado, o Linha Verde cadastrou 122 denúncias envolvendo grupos de baloeiros, locais de comercialização, fabricação ou soltura de balões. Com isso é cada vez mais importante a ajuda da população, pois através das ligações ao Disque Denúncia, as forças policiais obtem mais sucesso em suas operações, já que as informações indicam locais exatos de onde as ações ocorrem.

Desde o início deste ano, já foram registradas 11 denúncias envolvendo balões. Sabe-se que entre os meses de abril e junho são contabilizados os maiores casos, período em que se iniciam os preparativos em homenagem a São Jorge, dia das mães e também das festas juninas. O problema é ainda agravado pela menor umidade do ar no outono. Todas as denúncias que chegam através do Linha Verde, pelos telefones 2253 1177 ou 0300 253 1177 (interior do Estado, custo de ligação local) são encaminhadas à polícia.

A prática de soltar balões é crime (artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98). A pena para quem for pego confeccionando, comercializando ou soltando balões que possam provocar incêndios é de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente.