Disputa por medalhas nos Jogos Estudantis prossegue em Rio Bonito

Competição não acontecia desde 2019 por conta da pandemia de Covid

Com a abertura oficial realizada na noite da última quinta-feira (22), a cidade de Rio Bonito entrou no clima de disputa por troféus e medalhas dos Jogos Estudantis, que reúne escolas municipais, estaduais e particulares.

A cerimônia contou com a presença dos alunos e professores das escolas participantes, autoridades locais, como o prefeito Leandro Peixe (Republicanos), os secretários municipais Bernardo Oliveira (Esporte), Adalmir Cardoso (Educação), além do ex-atleta olímpico brasileiro, Robson Caetano, e o subsecretário adjunto de Esportes do Estado do Rio, Fabrício Repsold, entre outros.

Os jogos de atletismo, basquete, futsal, vôlei, xadrez, tênis de mesa e natação que não eram realizados desde 2019 por casa da pandemia, ocorrem no Motorista Futebol Clube (MFC), no Esporte Clube Fluminense (ECF), no Colégio Rio Bonito e na Escola Municipalizada Professor Honesto Almeida de Carvalho (EMPHAC) de 22 de setembro a 23 de novembro.

O objetivo do evento é de promover alegria e ensinamento aos estudantes, que aprendem a lutar por seus ideais e a trabalhar em equipe, além é claro, de promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio dos alunos para ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis.