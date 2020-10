Disputa pela Prefeitura de São Gonçalo agita as ruas da cidade

As ruas gonçalenses ganham cada vez mais o movimento dos postulantes ao cargo maior do Executivo municipal. O prefeitável pelo PcdoB, Isaac Ricalde, em encontro no bairro do Paraíso que comemorou o aniversário do candidato a vereador Professor Josemar, ressaltou o compromisso de construir um mandato que atenda à demanda dos movimentos sociais. “Nossa gestão será um divisor de águas com qualquer ligação com os governos anteriores no município”, afirmou.

Isaac Ricalde

Roberto Sales (PSD) visitou as obras da policlínica da Vila 3, que foram iniciadas em 2012 e ainda não concluídas. A unidade teria 21 especialidades médicas, mas restou apenas um edifício abandonado. “Esse descaso com a população gonçalense não pode continuar. Em meu governo, saúde será prioridade”, garantiu o prefeitável, que também dedicou algumas horas do dia em gravações de programa político para TV com a participação do deputado estadual Filipe Poubel.

Roberto Sales e o deputado Filipe Poubel

Já Dimas Gadelha (PT) e seu vice na chapa, Marlos Costa (PDT), fizeram uma carreata pelo Jardim Catarina, seguindo depois para registrar suas metas de governo no Cartório do 5º Ofício de São Gonçalo. “Tivemos uma iniciativa inédita no processo eleitoral de São Gonçalo: assinamos um contrato de gestão, no qual assumi compromissos e registrei em cartório um documento com 13 metas a serem cumpridas na nossa gestão. Dessa forma, a população poderá nos cobrar depois”, declarou Dimas, que optou pela carreata em respeito ao distanciamento social que previne o novo coronavírus.

Por sua vez, o prefeitável Capitão Nelson (Avante) atendeu a população em seu gabinete, na Rua Alzira Vargas, no bairro de Vista Alegre, ao longo do dia. No final da tarde, o ex-deputado estadual e vereador licenciado se reuniu com moradoras da cidade, para ouvir suas demandas, na sede do partido, situada na Rua Coronel Rodrigues. À noite, conversou com apoiadores e moradores da Avenida Abaeaté, no bairro Antonina, encontrando-se em seguida com o subcomandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Major Monteiro, com o qual discutiu iniciativas para solucionar os problemas da segurança pública de São Gonçalo. O candidato é policial da reserva.