Disputa pela Prefeitura de Niterói se acirra nas ruas

Irma Lasmar

Os prefeitáveis de Niterói encerram mais uma semana de campanhas pela cidade, com o objetivo de ganhar a confiança e o voto dos eleitores. NA sexta-feira (23), Flavio Serafini e Josiane Peçanha (PSOL) conversaram com os profissionais da Saúde e os usuários do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) sobre as condições de atendimento daquela unidade federal. Os relatos dão conta que, além da falta de materiais e equipamentos, redução do número de leitos, ainda há ainda dificuldades na gestão das informações sobre Covid-19 e também no processo de separação de usuários no trânsito de entrada e saída de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

“O nosso estado tem que buscar alternativas para salvar vida da população com a vacina que se revelar eficaz. Ao que parece é a produzida na China e, aqui, pelo Instituto Butantã. Não podemos abrir mão de ter acesso a ela, mesmo que o presidente da República a boicote”, exclamou.

Allan Lyra (PTC) panfletou nesta sexta em Icaraí durante caminhada ao lado de candidatos a vereador pelo seu partido e também dos deputados federais Carlos Jordy e Daniel Silveira. À noite, realizou uma live com os professores Álvaro Mendes e Leonardo Penitente, que abordaram numa perspectiva Cristã a nocividade do espírito revolucionário no Brasil. O prefeitável bolsonarista esclarece a importância de aprofundar o debate político:

“Os problemas do nosso tão amado município todo o mundo já sabe. Que o orçamento de 3,6 bi é mal empregado, todos já estão carecas de saber. Dinheiro tem. O problema de Niterói não é material, mas sim moral”, disparou.

O delegado da Polícia Federal Deuler da Rocha (PSL) caminhou pelas ruas Gavião Peixoto, Lopes Trovão e Coronel Moreira César, entre outras do bairro. Acompanhado do vice-presidente estadual do partido, o deputado federal Felício Laterça, e apoiadores, como o delegado da Polícia Civil José Paulo Pires (PMN), o prefeitável celebrou a boa receptividade dos niteroienses aos seus projetos.

“Defendemos uma cidade digna, com mais postos de trabalho, maior segurança e menos corrupção e assistencialismo. Niterói terá a direita que merece”, assegurou ele, que à noite percorreu as ruas do Jardim Icaraí.

Felipe Peixoto (PSD) teve reuniões internas de alinhamento da campanha, seguidas de entrevistas à imprensa local e depois panfletagem no fim da tarde em Icaraí com seu candidato a vice-prefeito, o vereador Bruno Lessa. O candidato participou ainda de encontros na Região Oceânica, onde fechou a noite panfletando em bares de Piratininga. Em todas as atividades, ele reforçou as principais propostas para os setores fundamentais, como segurança, mobilidade e educação. A ampliação do turno integral, a climatização de 100% das unidades e a construção de mais escolas estão entre seus projetos para a educação.

“Vamos zerar a fila da creche, que tem mais de mil crianças na espera. Com os recursos dos royalties de petróleo dá para fazer muito mais pela cidade. Abriremos concurso público para a educação, uma escola de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação e ainda uma plataforma digital para garantir cursos de apoio e aulas de reforço com internet de boa qualidade”, destacou.

Axel Grael (PDT) participou de um encontro com lideranças comunitárias no Centro, fez gravações para o horário eleitoral e ainda reuniu-se com seus coordenadores de campanha. Ele lembrou do cenário de crise de Niterói antes da gestão do atual prefeito, Rodrigo Neves, do qual tem apoio, ressaltando que o diálogo com as comunidades foi essencial para identificar as prioridades de investimento. Ele reforçou seu compromisso em manter o Renda Básica Temporária até a chegada da vacina contra a Covid-19.

“Quando disputamos a eleição em 2012, a cidade estava em um cenário muito difícil, mas ganhamos porque tínhamos a melhor proposta. Logo nos primeiros dias de governo, rodamos toda a cidade, identificando os problemas e listando o que era mais importante. Tivemos uma parceria muito grande com o movimento comunitário de Niterói, que teve papel fundamental no avanço da cidade. Meu compromisso é manter esse diálogo e o olhar para os que mais precisam”, disse Axel, que foi vice-prefeito e secretário Executivo e de Planejamento da atual Prefeitura.