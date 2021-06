Disputa no Morro do Estado faz explodir ‘guerra’ entre CV e TCP em Niterói

Comunidades de Niterói são o novo campo de batalha da “guerra” instaurada entre duas das mais poderosas facções criminosas do Estado do Rio de Janeiro. De um lado, o Comando Vermelho (CV) quer o controle do tráfico de drogas em todas as regiões da cidade. Do outro, o Terceiro Comando Puro (TCP) busca “reaver” domínios perdidos para o grupo criminoso rival.

Após, em maio, o Complexo do Santo Cristo ser o palco dos confrontos, nos últimos dias, os tiroteios passaram para o Morro do Estado, na Região Central de Niterói. A Polícia Civil está atenta às movimentações dos criminosos. A 76ª DP (Niterói), delegacia que cobre a região, já instaurou inquérito para identificar as lideranças criminosas, das duas facções, que estão por trás do confronto bélico.

Até o momento, não foram divulgados quem são os principais suspeitos, mas a expectativa é que prisões sejam pedidas, nos próximos dias, e mandados sejam expedidos. Enquanto isso, moradores continuam sendo surpreendidos com o som de tiros. Na noite dessa terça-feira (22), mais disparos puderam ser ouvidos na localidade e moradores, assustados, publicaram vídeos na internet.

Foi o segundo relato de tiros em três dias. O tiroteio na noite dessa terça-feira teria começado por volta das 20h, segundo relato de moradores e motoristas que trafegavam pelo local. De acordo com vídeo e áudios que circularam na internet, alguns motoristas que passavam próximo ao H Niterói Hotel, na Rua Dr. Paulo Alves, começaram a voltar pela contramão assim que os tiros começaram a acontecer.

Questionado sobre o fato, o comandante do 12º BPM (Niterói), coronel Sylvio Guerra, afirmou que não houve confronto, mas sim uma “guerra do barulho”, com demonstração de poderio bélico, pelos criminosos. “Eles ficam dando tiros mostrando força. Não tem baixa de nenhum dos lados”, afirmou o coronel, destacando que não houve relatos de mortos feridos, na noite de terça.

Contudo, mais uma noite ao som de tiros assustou quem mora nos arredores da comunidade, que tem acessos pelo Centro e Ingá, na Zona Sul. “Se já ouvimos de tão longe e é desesperador, imagina os moradores da comunidade. Que Deus os abençoe e proteja”, afirmou uma moradora, por meio da internet.

Estratégias dos criminosos

Segundo informações mais recentes do comando do 12º BPM, O TCP teria conseguido se restabelecer na região e traficantes do CV, que atuavam no Morro do Estado, teriam conseguido se refugiar na comunidade do Arroz, que é vizinha ao Morro do Estado. Desde então, traficantes do CV iniciariam uma série de ofensivas para tentar retomar o controle da comunidade, o que tem provocando uma série de tiroteios na região.

Há um mês, Santo o Cristo era o ‘campo de batalha’ da disputa entre facções – Foto: Arquivo

Santo Cristo

A ofensiva do TCP acontece após, em maio, perder para o CV o controle do tráfico de drogas no Complexo do Santo Cristo, no Fonseca. Nos dias que se sucederam entre a tomada dos “vermelhos” à comunidade da Zona Norte e o avanço do “terceiro” ao Morro do Estado, o CV estabelecia domínio sobre todos os pontos de venda de drogas em Niterói, aponta a polícia.

Para frear a disputa no Santo Cristo, PM e Civil atuaram em duas frentes. Enquanto os militares realizaram ação de ocupação na localidade, a Polícia Civil, por meio da 78ª DP (Fonseca), instaurou inquérito para identificar e prender lideranças de ambas as facções, que estavam na articulação do confronto. Como resultado, os tiroteios entre criminosos acabaram “sufocados”.

Entre os presos está um homem, apontado como envolvido na disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O suspeito foi achado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após fugir da “guerra” entre Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV).

Uma equipe de policiais civis da 77ª DP (Icaraí) foi a São Pedro da Aldeia com objetivo de cumprir mandado de prisão contra Wallace da Silva Pinto, conhecido como “Bola”. Segundo a distrital, a localização do suspeito foi descoberta após cruzamento de dados do setor de inteligência da delegacia. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão e, em seguida, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.