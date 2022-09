Disputa entre candidatos esquenta a dois dias das eleições

Com a aproximação das eleições chegando no próximo domingo (2), os candidatos ao Governo do Estado que passaram os últimos 44 dias visitando cidades, divulgando propostas, debatendo ideias em programa de TV, começaram ontem (29) a traçar estratégias para os três dias que restam da campanha eleitoral.

Reativar a economia no Estado, gerar empregos e renda e garantir a subsistência das famílias mais pobres do Rio: este foi o compromisso firmado pelo candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, ao visitar dois tradicionais pontos comerciais da capital, o Mercadão de Madureira e o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, o Cadeg.

“Vamos criar uma linha de apoio de até R$ 100 mil para todos os pequenos e microempreendedores do estado, especialmente no setor do comércio, que foi o segmento que mais sofreu com a pandemia e com a crise econômica. São os pequenos e microempresários e empreendedores, como os que estão aqui no Mercadão de Madureira, que mais geram emprego e renda para a população do estado do Rio”, afirmou Rodrigo Neves ao percorrer os corredores do principal centro comercial da Zona Norte carioca.

Já o governador e candidato à reeleição ao Governo do Estado, Cláudio Castro (PL), afirmou ontem que vai tornar o Rio de Janeiro mais competitivo para atrair mais empresas do setor automotivo. O anúncio foi feito durante reunião com representantes de concessionárias automotivas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O governador prometeu ampliar as políticas de redução de carga tributária e investimentos em infraestrutura e logística.

“Prorrogamos o Riolog, lei que desonera o setor atacadista, tornando as empresas fluminenses mais competitivas. Além disso, estendemos o alcance dos benefícios do Polo Metal Mecânico para mais empresas, fortalecendo a cadeia produtiva do segmento. Isso nos permite projetar no Rio de Janeiro um hub de logística e distribuição de produtos. Estamos atentos às dificuldades do setor”, afirmou Castro e embrou que o setor movimenta R$ 40 bilhões no Rio.

Deputado federal pelo Novo, Paulo Ganime, percorreu a Região Sul Fluminense acompanhado da esposa Sara Ganime, de candidatos a deputados do partido e apoiadores. Ganime começou o dia com uma caminhada no Centro de Barra Mansa, onde cumprimentou os eleitores e apresentou suas propostas para desenvolver a Economia para recuperar os empregos na região.

“Em Barra Mansa, nós vamos implantar um polo tecnológico para estimular o desenvolvimento regional e reforçar o policiamento na cidade para retirar o domínio do crime organizado, inclusive da área de Vila Delgado. Um Estado forte precisa de um interior forte. O interior terá atenção especial no meu governo, assim como teve no meu mandato de deputado federal. A gente precisa desenvolver a economia de cada região do Rio de Janeiro”, afirmou Ganime que seguiu para a Praça Brasil, em Volta Redonda, onde caminhou por vários bairros do município.

O pessebista Marcelo Freixo realizou caminhada no Mercadão de Madureira pela manhã, conversou com comerciantes, frequentadores do famoso comércio e apresentou propostas para fortalecer os micro empreendedores.

“O Mercadão de Madureira é o coração da Zona Norte e símbolo da capacidade que o povo do Rio de Janeiro tem de empreender, superar desafios e prosperar. Eu quero ser parceiro desses empreendedores. Vamos criar as Casas do Empreendedor em todo Estado, para dar linhas de crédito, qualificação profissional e assistência administrativa e jurídica”, afirmou e mais uma vez prometeu aumentar para R$ 1.585 o valor do salário mínimo regional.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 10h30 – Caminhada em Alcântara, São Gonçalo; 11h30 – Caminhada em Maricá; 17h30 – Caminhada na Av. Amaral Peixoto, em Niterói.

Cláudio Castro (PL) – 9h30 – Caminhada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Paulo Ganime (Novo) – 9h- Panfletagem na Uruguaiana, Centro do Rio.

Marcelo Freixo (PSB) – 8h30 – Encontro com Lula em Copacabana.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.