Disputa eleitoral em São Gonçalo ganha as ruas em mais um dia de campanha

Os candidatos a prefeito de São Gonçalo tiveram na terça-feira (29) mais um dia desafiador de campanha com precaução devido à pandemia. Alguns preferiram manter o isolamento, como Ricardo Pericar (PSL), que ainda ressaltou a preferência por uma divulgação mais discreta e menos dispendiosa. Também Dayse Oliveira (PSTU), única mulher na disputa pelo Executivo gonçalense, focou em suas redes sociais, onde interagiu com os internautas. Roberto Sales (PSD) encontrou-se com o deputado estadual Coronel Salema, seu correligionário, com o qual caminhou pelas ruas de vários bairros com um corpo a corpo sem o contato físico tão tradicional em época de eleição.

Dimas Gadelha (à direita)

De olho na segurança

Dimas Gadelha (PT) passou mais um dia de campanha gravando programas eleitorais para o rádio e a televisão. Ao circular pela cidade, aproveitou para ouvir os moradores e principalmente os comerciantes de Alcântara – bairro onde foi feita a maior parte das filmagens de hoje – e afirmou que criará um sistema de videomonitoramento, inspirado no que existe em Niterói, para ampliar a segurança da cidade.

“Esta semana visitarei o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói ao lado do meu vice, Marlos Costa. Precisamos modernizar a gestão e garantir investimentos na melhoria da segurança pública da cidade. Nos tempos atuais, é inadmissível que um município enorme e populoso como São Gonçalo não tenha câmeras para monitorar o que acontece nas ruas”, comentou.

Capitão Nelson

Alinhamento estratégico

O prefeitável Capitão Nelson (Avante) passou a terça-feira na sede do diretório municipal do partido, em reuniões que traçaram um alinhamento estratégico de campanha. Mas sua chapa marcou presença nas ruas através do vice, Sergio Gevu, que se reuniu com moradores na na Quadra da Pepsi, na Travessa Graça, no Barro Vermelho, seguindo depois para um encontro com outro grupo de cidadãos em um salão de festas no mesmo bairro.



“Campanha, geralmente, já tem agenda apertada. No ano atípico que estamos vivendo, a correria aumenta ainda mais. Mas Gevu me representa muito bem onde quer que esteja, pois sabe, assim como eu, o que é necessário para transformar nossa cidade na São Gonçalo que queremos”, reforçou.