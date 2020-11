Dirigentes da Caixa visitam a Associação Pestalozzi

A Associação Pestalozzi de Niterói recebeu na manhã de quinta-feira (19) a visita dos representantes da Caixa Econômica Federal, Walesca Oliveira Ferreira, superintendente do banco no Estado do Rio; e Manoel Henrique Amorim, assessor para assuntos de Governo da Caixa Econômica em Brasília. Os dois estiveram em Niterói para conhecer o trabalho da Pestalozzi e da Apae e apresentar parcerias que possam beneficiar as instituições que são ligadas à reabilitação e educação de pessoas com deficiência.

Os diretores foram recebidos pelo superintendente da Pestalozzi, Juarez Mothé e pelo coordenador administrativo, Marcello Pacheco. Eles conheceram os programas desenvolvidos na instituição, como a confecção e fornecimento de órteses e próteses para moradores de 74 municípios do Estado, a escola de educação especial e os ginásios de reabilitação, onde pacientes recebem atendimento nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Os representantes da Caixa Econômica vieram conhecer o trabalho da instituição e discutir propostas que possibilitem à Pestalozzi receber recursos do Programa Caixa Mais Brasil – Saúde, desenvolvido pelo Governo Federal através da CEF. O objetivo é ampliar o apoio federal às instituições filantrópicas visando ampliar o atendimento à população.

Na visita, os coordenadores da Pestalozzi apresentaram também as dificuldades pela qual passam as instituições filantrópicas, principalmente o congelamento da Tabela SUS, cujo valores dos procedimentos estão defasados desde 2007.

“Ficamos lisonjeados pela visita e esperançosos de que possa render frutos, inclusive com a possibilidade de fomentar com recursos públicos as nossas ações o que beneficiará, diretamente, mais de 13 mil pessoas que por ano usam os serviços da Pestalozzi”, avalia o superintendente Juarez Mothe.