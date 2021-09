Diretório municipal do partido Cidadania escolhe novos integrantes da diretoria

Novos membros foram escolhidos na segunda (30) pelo conselho niteroiense da legenda em eleição virtual

Em evento realizado de forma virtual na segunda-feira (30), o Diretório de Niterói do partido Cidadania escolheu os novos integrantes da diretoria, do conselho de ética e do conselho fiscal da legenda em âmbito municipal. Aproximadamente 150 filiados ao partido participaram da reunião que elegeu a nova diretoria.

O escolhido para presidir o partido em Niterói foi José Mauro Chafic Haddad e os demais cargos foram escolhidos da seguinte forma. Além dele, outros nomes integram a diretoria, como o caso do vereador Fabiano Gonçalves e do secretário municipal de Esporte e Lazer Luiz Carlos Gallo. Confira a relação completa dos eleitos abaixo:

Presidente – José Mauro Chafic Haddad

Primeiro Vice- presidente – José Augusto Tavares Vicente

Segundo Vice-presidente – Luiz Carlos Gallo de Freitas

Terceiro Vice- presidente – Pablo Kohlbach Loretti

Secretário geral – Davidson de Souza Lannes

Primeiro secretário – Antonio Rosalvo Paes de Vasconcellos Torres

Tesoureiro – Luiz Fernando Amorim Abelha

Líder da bancada na Câmara Municipal – Fabiano Gonçalves

Presidente do Conselho de Ética – William de Oliveira Romanhol

Presidente do Conselho Fiscal – Luiz Antônio Restum Desmarais

Vogal – Carlos Eduardo Fortes Folly

Vogal – Sandra da Cruz Pinheiro

Vogal – Flávio de Araújo Silva

Membro do diretório/secretário de acessibilidade – André David Pereira dos Santos

MEMBRO DO DIRETÓRIO – CLEZIO MAGNO CARDOSO DA SILVA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – CARLOS ALBERTO BRUNO

MEMBRO DO DIRETÓRIO – CARLOS EDUARDO CAMINHA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – MARCELO RAMALHO DE FREITAS

MEMBRO DO DIRETÓRIO – FÁBIO CORRÊA BORBA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – ELIANE CAZEIRO DOS SANTOS

MEMBRO DO DIRETÓRIO – PAULA GOMES VICENTE DE FREITAS

MEMBRO DO DIRETÓRIO – BERNARDO MEDEIROS

MEMBRO DO DIRETÓRIO – CARLOS EDUARDO CASTELAR DE PAIVA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – IVONE DE ABREU SILVA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – JACY SOARES LOPES

MEMBRO DO DIRETÓRIO – JANE DE CASTRO CARDOSO

MEMBRO DO DIRETÓRIO – JOÃO LUIZ ALVES TEIXEIRA

MEMBRO DO DIRETÓRIO / SEC DA JUVENTUDE – JOÃO VICTOR SOUZA TEIXEIRA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – PAULO CESAR SOUZA TEIXEIRA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – JOSE CARLOS ARAUJO MONTE

MEMBRO DO DIRETÓRIO – JOSE FERES MELLO

MEMBRO DO DIRETÓRIO – JOSE RICARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO

MEMBRO DO DIRETÓRIO – ANDREIA ALEIXO BITTENCOURT

MEMBRO DO DIRETÓRIO – JULCÉA DA COSTA CARNEIRO

MEMBRO DO DIRETÓRIO / SEC DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – KARLOS BELCHIOR FERREIRA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – LUIZ PAULO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – MARIA DULCE REIS GALINDO

MEMBRO DO DIRETÓRIO / SEC. DA MULHER – MARIA INÊS AZEVEDO DE OLIVEIRA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – PAULO ROBERTO MAIER HAGE

MEMBRO DO DIRETÓRIO – PLÍNIO COMTE LEITE BITTENCOURT

MEMBRO DO DIRETÓRIO – WAGNER DA SILVA CORTEZ

MEMBRO DO DIRETÓRIO – ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO FERRO

MEMBRO DO DIRETÓRIO – EDUARDO PAIVA DA SILVA

MEMBRO DO DIRETÓRIO / SEC. DA DIVERSIDADE – RODRIGO FERREIRA DA SILVA

MEMBRO DO DIRETÓRIO – VALMIR MACHADO RODRIGUES

MEMBRO DO DIRETÓRIO – FABIANO SILVEIRA DA SILVA RIBEIRO

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – ANGELA SANTOS DA SILVA

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – MILENA CARDOSO FREIRE

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – CLEIDE SOUZA FREIRE VICTORIO

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – CARLOS ALBERTO MARIANO DA SILVA

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – EDSON MENDONÇA ANANIAS

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – RITA DE CÁSSIA RAMIRES

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – JOSÉ GUILHERME DO VALE AZEVEDO

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – MANOEL MARTINS JÚNIOR

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – LUCAS ASSIS DE MELO

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – RICARDO AZEREDO COUTINHO

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – ROBERTO ALVES

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – FÁBIO DA SILVA VELOSO

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – HYURI DUARTE SILVA

SUPLENTE DO DIRETÓRIO – TEREZINHA APPARECIDA VIEIRA

MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL – LUIZ FERNANDES BRAGA

MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL – MARCO ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA

SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL – JOSÉ AUGUSTO VAZ NETO

SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL – MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA

MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO DE ÉTICA – FLAVIA BARCELLOS COUTINHO

MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO DE ÉTICA – ALEXANDRE DE ALMEIDA

SUPLENTE DO CONSELHO DE ÉTICA – ANDREA E SILVA DE SOUZA

SUPLENTE DO CONSELHO DE ÉTICA – ESTER AUXILIADORA ALMEIDA DE SOUZA