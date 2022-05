Diretorias de Fla e Flu pressionadas em meio a clássico decisivo no Brasileirão

Fluminense e Flamengo esse enfrentam pela quarta vez em 2022, neste domingo (29), às 18 horas no Maracanã. O Tricolor possui superioridade nos confrontos recentes, além do título estadual conquistado sobre o Rubro-Negro depois de 27 anos. No entanto, as eliminações do Flu tanto na Libertadores, e agora na Copa Sul-Americana fizeram a torcida voltar a contestar o planejamento da diretoria para esta temporada. No time da Gávea, além da indefinição no gol e a insatisfação com o técnico Paulo Sousa, o flamenguista não gostou de saber que dirigentes do Fla estarão na Europa durante o clássico mais charmoso do Brasil.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e mais quatro ‘cartolas’ do clube foram a Paris para acompanhar a final da Champions League, entre Real Madrid e Liverpool, algoz rubro-negro no Mundial em 2019.O fato, junto com atitudes contra sócios torcedores de fora do Rio de Janeiro e o desempenho no futebol, farão flamenguistas se reunirem em frente a sede do clube para protestar antes do Fla-Flu.

Nas Laranjeiras, apesar da goleada história por 10 a 1 no Oriente Petrolero, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (26), o Fluminense foi eliminado novamente de uma competição internacional. O planejamento divulgado pelo clube anteriormente contava que a equipe chegasse pelo menos nas semifinais, para igualar a premiação que ganharia na Libertadores até a fase de grupos. Entretanto, o Fluminense arrecadou somente 14,6% em premiação dos R$ 67 milhões esperados. O valor é quase o dobro da previsão de 2021.

Dentro de campo, tanto Fernando Diniz quanto Paulo Sousa mantém mistério no time titular, e definirão somente no sábado. O Tricolor, inclusive, retornou para o Brasil na sexta-feira (27), e teve somente ontem (28) para se preparar. Contudo, o comandante do Flu poderá contar com Felipe Melo, que se recuperou de um problema no joelho e pode estar à disposição neste domingo. O retorno do volante é importante, pois Nino deve ser desfalque.

No Ninho do Urubu, o treinador português ainda poderá contar com Arrascaeta, que irá para a Seleção do Ururguai somente após o clássico. Porém, ainda há uma indefinição sobre quem será o goleiro: Hugo Souza ou Matheus Cunha. O primeiro vem de uma sequência de falhas e a confiança minada, e o segundo possui pouca experiência entre os profissionais. Além disso, Sousa deve contar com a volta de Vitinho para a partida, que terá as arquibancadas do Maracanã lotadas. Na parcial da última sexta-feira (27), 50 mil ingressos haviam sido vendidos.