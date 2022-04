Diretoria do Fluminense “banca” trabalho de Abel Braga

Após mais um resultado frustrante, com o empate em 0 a 0 pela Copa Sul-Americana diante do Unión Santa Fé, Abel Braga voltou a ser o centro das críticas dos torcedores. No entanto, para a diretoria do Flu não há perspectiva de mudança na comissão técnica. Além disso, o treinador que venceu o Campeonato Estadual está com moral internamente.

Apesar do contraste de opiniões entre torcida e diretoria, o entendimento é um só: o atual momento do time das Laranjeiras é ruim. Nos bastidores, entretanto, o ambiente pode piorar com a saída de Abel. Atualmente, o treinador tem cumprido o papel de absorver as críticas pelas partidas recentes. Dessa forma, o comandante blinda os jogadores. O treinador também não indica que está disposto a entregar o cargo, e com rodízio dos atletas implementado, tenta amenizar lesões musculares e colocar a melhor equipe disponível para os jogos.

Com quatro pontos no Grupo H da Copa Sul-Americana, o Flu está em terceiro colocado. Mas pode ver a vantagem para a liderança aumentar para três pontos, em caso de vitória do Junior Barranquilla, que enfrenta o Oriente Petrolero hoje (28) à noite, às 21h30, na Bolívia.

Foto: Abel se irrita na área técnica, na partida contra o Unión Santa Fé – Conmebol Staff