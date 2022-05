Diretoria do Botafogo paga “bicho” dobrado por vitória em clássico

Depois de quatro anos, o “bicho” voltou a ser certo contra o Flamengo, como diria Manga, ídolo do Botafogo. A vitória por 1 a 0 sobre o rubro-negro, no último domingo (08), com gol de Erisson, rendeu R$ 9 mil aos jogadores comandados por Luís Castro, encerrando o tabu que perdurava desde 2018.

Normalmente, a diretoria do Botafogo paga cerca de R$ 4 mil por vitória ao elenco. Contudo, como se tratava de um clássico, decidiu dobrar a premiação, e deu resultado. Três pontos que marcam a nova era da SAF no time de General Severiano, além de se aproximar do G4 do Brasileirão. O alvinegro chegou a oito pontos de 15 disputados, e está empatado com o Red Bull Bragantino, o primeiro do G4.

Kanu tem mais motivos para comemorar

O zagueiro que era dúvida, mas se recuperou rapidamente e foi importante na vitória sobre o rival, Kanu acertou a renovação de contrato com o Botafogo. O vínculo que se encerraria no fim de 2022 pode ser estendido até 2025. Falta apenas o aval do investidor da SAF, o norte-americano John Textor, que já recusou uma proposta de saída pelo defensor.

Entre o fim de 2021 e o início deste ano, Kanu esteve próximo de sair. O zagueiro despertou o interesse de Corinthians e São Paulo, além do Metalist, da Ucrânia. Por isso, o atleta receberá um aumento salarial, assim como pagamento de luvas.

Foto: Elenco se reuniu no vestiário e comemorou a vitória sobre o rival – Vitor Silva / Botafogo