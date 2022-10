Diretor francês participa de sessão do Festival do Rio em Niterói

O cineasta comenta que se identifica com o personagem principal de ‘Mali Twist’, Samba

O cineasta francês, Robert Guédiguian, veio à Niterói quarta-feira (12) para participar de uma sessão especial no Reserva Cultural e respondeu algumas perguntas sobre o seu novo filme, “Mali Twist”. Indicado diversas vezes em diferentes categorias no Festival de Cannes, o diretor é reconhecido por abordar temas humanistas, questões sociais e familiares.

Sessão especial de ‘Mali Twist’ foi exibida no Reserva Cultural Foto Isis Chaby

“Mali Twist”, seu é 22º filme, apresenta uma poderosa história de amor em um país dividido entre a tradição e a revolução. Conta a história de jovens de Bamako, capital do país africano Mali, que amam dançar o twist recém-importado do Ocidente e sonham com a renovação política.

‘A festa revolucionária deveria perdurar sempre’ diz cineasta Foto Divulgação

Samba, um jovem socialista, se apaixona pela animada Lara durante uma de suas missões. Para escapar de um casamento forçado, ela foge secretamente com Samba. Enquanto eles sonham com um futuro juntos de amor e liberdade, o marido de Lara fará de tudo para impedir este romance proibido.

Robert Guédiguian que a ideia surgiu a partir da sua experiência em fotografar a juventude de Mali nos anos 60, assim como costumes e tradições.

Ele comenta que viu uma exposição em Paris e deu vontade de fazer pesquisas sobre essa época. “Eu me perguntei como que os jovens poderiam ser tão felizes. Era um momento de grande emancipação e de sonhos”, diz ele. O cineasta qualifica esse momento como uma festa revolucionária. “A festa revolucionária deveria perdurar sempre. O problema que o fim da festa foi o fim da revolução”, finaliza.

Ao mesmo tempo que crítica à França colonial, o longa parece dizer que é possível ser socialista, moderno, africano e universal. No bate-papo realizado no Reserva Cultural, Robert Guédiguian diz que se identifica muito com o personagem principal, Samba e declarou que “a colonização sugere que os colonizados não são seres humanos”.

Samba e seu par romântico do filme, Lara

“Mali Twist” foi indicado a Melhor Filme no Festival Internacional Valladolid em 2021 e vai ser lançado, em breve, pela Imovision, que já lançou mais de 500 filmes no Brasil, muitos deles premiados nos mais prestigiados festivais de cinema do mundo.

Robert acredita que o cinema deve ser sempre trabalhado nesse fio tênue entre a emoção e a inteligência. Ele cria um filme que intimamente permite entrar nas emoções do riso, da alegria, mas permanece nesse distanciamento que possibilita refletir sobre a situação. É uma dupla dimensão da intimidade do emocional e do pensar.

Em parceria com sua esposa, a atriz francesa Ariane Ascaride, Guédiguian sempre fez um cinema político e é reconhecido por seu engajamento nas lutas sociais, a frente do partido comunista de Marselha, sua cidade natal. No Brasil ficou conhecido pelo sucesso do filme “As neves do Kilimanjaro”, que estreou no Un Certain Regard, no Festival de Cinema de Cannes, em 2011.