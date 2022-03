Diretor de futebol do Botafogo diz que podem chegar mais reforços

A era John Textor vem entregando tudo que havia sido prometido pelo investidor norte-americano, que adquiriu a SAF do Botafogo. Na apresentação de Patrick de Paula, maior contratação e o quinto reforço depois da chegada do aporte financeiro, o diretor de Futebol André Mazzuco explicou que não deve parar por aí.

No ranking das equipes que mais gastaram nesta janela de transferências do futebol brasileiro, o time de General Severiano é o segundo que mais investiu, atrás apenas do Flamengo. Foram gastos cerca de R$ 53 milhões, atrás dos R$ 66,9 milhões do rubro-negro. Até agora, chegou no alvinegro zagueiro Philipe Sampaio, o lateral-esquerdo Saraiva, o atacante Lucas Piazón, e o retorno em definitivo de Luís Oyama e a chegada do bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras. O dirigente disse que esse período de transição no início é complicado, mas explicou o planejamento da diretoria.

“Nosso primeiro passo foi aumentar o nível da equipe. Era necessário, o Botafogo vem de uma Série B com acesso difícil, com muita luta, para a Série A. Estamos aumentando o nível dentro das condições possíveis, é uma corrida contra o tempo, com outras situações em paralelo para resolver, estruturais. Sem dúvida temos pretensões de preencher lacunas da equipe para fazer campeonato minimamente competitivo”, prometeu.

Além dos que já chegaram, o Bota está encaminhado com mais dois reforços. O atacante Victor Sá, que vem do futebol árabe por R$ 13 milhões, e o meio-campo Lucas Fernandes, que chega por empréstimo do Portimonense, de Portugal. Sobre isso, Mazzuco destacou que os jogadores vão atender o clube muito bem e que há outros nomes em negociação. No entanto, não entrou em detalhes de quem, e quantos são.

“Não tem um número (definido), porque é difícil prever. Somos muito cientes da necessidade de aumentar o nível da equipe, em todas as posições”, disse.

Em meio a chegada de novos jogadores, a equipe comandada interinamente por Lúcio Flávio enfrenta o Fluminense de olho em uma vaga na final do Campeonato Estadual. Para isso, precisará vencer por mais de um gol de diferença, já que o tricolor tem a vantagem por ter vencido a Taça Guanabara.

Foto: André Mazzuco ao lado de Patrick de Paula, a maior transferência da história do alvinegro – Vítor Silva / Botafogo