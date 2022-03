Diretor de faculdade vai assumir secretaria de Educação de Niterói

A vaga de secretário de Educação em Niterói não ficará por muito tempo em aberto após o anúncio da saída de Vinícius Wu da pasta. O prefeito Axel Grael já definiu o seu substituto: será o professor Lincoln de Araújo Santos, historiador e pedagogo, que atualmente ocupa o cargo de diretor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, instituição vinculada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

De acordo com o seu currículo, o futuro secretário possui graduação em Licenciatura e Bacharelado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1997), graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1990), mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense (2003) e doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2010).