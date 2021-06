Diretor de carnaval Laíla morre em decorrência da Covid-19

O diretor de carnaval, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla, morreu na manhã desta sexta-feira (18), aos 78 anos, vítima da Covid-19. A informação foi confirmada por familiares e pela escola de samba Beija-Flor.

Laíla estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Israelita Albert Sabin, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Em março deste ano, o artista publicou uma foto recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid em uma rede social.

Laíla iniciou sua trajetória no carnaval há mais de 50 anos. Teve passagens marcantes pela Beija-Flor, Vila Isabel e Unidos da Tijuca. É conhecido pelo rigor e disciplina com que comandava a harmonia das escolas por onde passou. A última escola em que atuou no Rio de Janeiro foi a União da Ilha, em 2020.