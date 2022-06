Direito perde o advogado Antonio José Barbosa

Faleceu na noite de hoje (29), em Niterói aos 84 anos, o advogado Antonio José Barbosa, um dos mais importantes representantes do Direito Trabalhista fluminense. Ele estava internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN). Ontem, dia 28, foi seu aniversário. Ele lutava contra o câncer desde 2016. Querido e respeitado não só na advocacia, mas pela sociedade niteroiense, o advogado e jornalista deixa a esposa, a juíza Maria Bernadete Miranda Barbosa da Silva, 4 filhos, netos e bisnetos.

O que parecia impossível tornou-se realidade. Contrariando todas as expectativas, Antonio José Barbosa da Silva, o então “Toninho da Afat”, venceu as eleições para a presidência da OAB Niterói com apenas 87 votos à frente do candidato da situação, no final de 2006. E de 2007 até 2018, o inicialmente “azarão” tornou-se sempre favorito nas quatro eleições subsequentes, elevando a entidade ao mais alto grau de respeito, crescimento e sucesso, transformando uma instituição degradada na maior Subseção do país.

Rapidamente tornou-se o “Toninho da OAB”. Talentoso e carismático, o advogado também possuía em seu currículo a veia de jornalista, tendo se iniciado nesta profissão, quando trabalhou nos jornais Diário de Notícias e O Fluminense, além de assessorias de Comunicação. Antes de chegar à presidência da OAB Niterói, Antonio José presidiu a Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas (Afat) em três oportunidades, reestruturando a entidade, além de fundar e dirigir a Escola Superior da Advocacia do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro (Esat/RJ).

Sempre na luta pela valorização, respeito e melhores condições de trabalho para os advogados, Antonio José esteve à frente da OAB Niterói por 12 anos, deixando um grande legado. Foi um grande líder. Nascido em Santa Maria Madalena, no Estado do Rio de Janeiro, escolheu Niterói para morar e atuar. Sua história jamais será esquecida não só pelos advogados de Niterói, mas de todo o país. Em reconhecimento à sua atuação, Antonio José Barbosa da Silva recebeu 103 homenagens, entre placas, troféus, moções e medalhas, ao longo de suas quatro vitoriosas gestões, oferecidas pelas mais diversas instituições.

A Afat emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento do advogado.

“Comunicamos o falecimento do nosso querido Toninho, nosso eterno Presidente da Afat e da OAB de Niterói. Enlutada, A Afat recebe com muita tristeza o seu falecimento e solidariza-se com seus familiares, com a certeza de que não perdeu apenas um eterno e valoroso presidente, mas acima de tudo um verdadeiro símbolo da advocacia trabalhista fluminense, diz o texto.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Antonio José Barbosa.