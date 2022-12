Diplomação e insistência de perdedor

Celio Junger Vidaurre

Após a diplomação de Lula, ocorrida nessa 2ª feira, dia 12, ficou comprovado que os “patriotas” tentaram, mas nada conseguiram, pois, as Forças Armadas jamais deram ouvido aos apelos desses Bolsonaristas despreparados que até no dia desta diplomação ainda foram para a frente do Palácio Alvorada pedir para Jair Messias continuar por lá. A insistência, claro, deve-se pelo apoio sutil de Bolsonaro por ter perdido e não conseguido acreditar que a maioria dos brasileiros votantes optou por seu adversário.



Por certo, até a posse de Lula no dia 1º de janeiro, esses contestadores irão permanecer na mesma trilha, focando suas investidas nas urnas e no Ministro Alexandre de Moraes, Presidente do TSE, que nada fez de extraordinário e, sim, cumpriu seu dever de julgador após requerimentos de Partidos Políticos e de outros setores da sociedade. Por outro lado, Lula já nomeou vários Ministros e seu governo já está quase pronto para mostrar a que veio. O novo Presidente tem uma responsabilidade muito grande para não decepcionar o povo brasileiro em face dos acontecimentos recentes por ocasião da Operação Lava Jato. A tarefa não é fácil.



Pior de tudo, é que querem porque querem ir longe demais, pois, nesse mesmo dia da diplomação, os Bolsonaristas radicais que não concordam com a vitória de Lula, vêm mantendo suas presenças nas Portas dos Quartéis e, depois da diplomação, resolveram tumultuar o processo democrático com arruaças na Capital Federal, inclusive, tentando invadir a sede da Polícia Federal e cercar Lula no hotel onde está hospedado, tudo, tudo, alimentado pelo Presidente ainda em exercício até 31 de dezembro.

Simplesmente, está “passando recibo” nessas loucas articulações, mantendo-se omisso durante esses atos ilícitos.



Sabe-se que, os destinos desses baderneiros será o mesmo de Roberto Jefferson. O cacique José Acácio Serere Xavante, um dos líderes do movimento e realizador de atos antidemocráticos em locais diversificados em Brasília, já teve decretada sua prisão. Segundo a Polícia Federal, o líder indígena vem provocando várias manifestações em dias diferentes, culminando com essas últimas em frente ao Congresso Nacional, no Aeroporto de Brasília e em frente ao hotel onde estão hospedados o Presidente e o Vice eleitos.



De qualquer forma, a diplomação foi um passo à frente para normalizar o momento político em que passa o país. O Ministro Presidente do TSE ressaltou categoricamente a legitimidade do pleito que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Ao discursar, Lula chorou pela terceira vez quando dizia ser diplomado como Presidente do Brasil sem ter um diploma universitário, mas, reconheceu que sua vitória deveu-se, principalmente, pela vontade dos brasileiros voltarem a ter um Governo cuja prioridade é a democracia.



Resta-nos esperar pelo dia primeiro de janeiro e verificar quais serão os rumos com o novo Governo. Várias questões estão em jogo, todavia, a segurança deve ser prioritária e, para isso, acredita-se que Lula acertou ao indicar o ex-Juiz e ex-Governador do Maranhão Flavio Dino para comandar o Ministério da Justiça. Já foi um bom sinal. Logicamente, a desordem tentada por Bolsonaristas radicais não mudará em nada o que está previsto a partir da posse de Lula, ao saber muito bem, que o Brasil está de olho nas suas atitudes iniciais.

