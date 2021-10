Dinheiro retido na Justiça é liberado e Vasco acerta salários atrasados

Com a liberação, clube poderá usar R$ 93,5 milhões

Dentro de campo, o Vasco vem com uma boa sequência com cinco jogos sem derrotas, sendo dois empates e três vitórias seguidas. E quando a maré é boa, tudo conspira a favor. Isso porque o clube conseguiu a liberação na Justiça dos R$ 93,5 milhões que estavam retidos. Com isso, já na tarde de ontem (4), alguns salários já estavam sendo depositados. A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa, em seu Twitter, e posteriormente confirmada pelo Vasco.

O clube está em atraso com os meses de julho e agosto na CLT em relação a jogadores e funcionários. Ainda há alguns atletas que recebem o direito de imagem. Não se sabe se a diretoria vascaína vai quitar todos os débitos de uma vez, mas pelo menos um mês de salário já será pago.

Chances de acesso aumentam

E a briga do Vasco com os números vai além da pontuação e do pagamento dos salários atrasados. O time chegou a 43 pontos após a vitória sobre o Confiança por 2 a 1 e está a cinco pontos do G4. Com isso, de acordo o grupo Probabilidades do Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aumentaram, mas ainda são consideradas pequenas.

A chance de título é de apenas 0,54% até o momento. Já a de acesso subiu para 14,1%. E a probabilidade de rebaixamento é praticamente nula, com apenas 0,003%. Há três rodadas, o clube chegou a estar 12 pontos atrás dos clubes que estão na luta pelo acesso.

O próximo duelo será contra o Sampaio Corrêa neste sábado (10), às 21 horas, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O Vasco é o sexto colocado com 43 pontos.