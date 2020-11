Dimas Gadelha vota no bairro Trindade

O candidato ao segundo turno em São Gonçalo, Dimas Gadelha (PT), já garantiu seu voto na Universo, no bairro Trindade. Dimas Gadelha, que está disputando o pleito com Capitão Nelson (Avante), votou na seção 270 da zona eleitoral 135.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também acompanhou Dimas junto com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, além do seu vice-prefeito, Marlos Costa. ,

Dimas, que ficou no primeiro turno em primeiro lugar com 31,36% está com expectativa alta para a votação desse domingo.

“Temos a expectativa de vitória. A população de São Gonçalo escolhe hoje o caminho do futuro, da transformação e da mudança. Temos a oportunidade de receber os amigos prefeitos Fabiano Horta e Rodrigo Neves que são dois parceiros e visamos realizar políticas públicas em conjunto com Maricá e Niterói que são dois grandes exemplos de gestão”, declarou o candidato antes de entrar no colégio eleitoral.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, comentou sobre o apoio ao candidato e sobre sua saúde, após diagnóstico para Covid-19. “Estava me recuperando da Covid e fui liberado pelo médico a tempo de acompanhar esse momento importante para o futuro de São Gonçalo. O povo sofrido e a cidade abandonada terão agora a oportunidade de escolher esses dois grandes gestores, Dimas e Marlos estão preparados para governar São Gonçalo”, frisou.

De acordo com o TRE-RJ são 663,8 mil eleitores e ao todo a cidade tem 1.814 sessões em 154 locais de votação. Os eleitores precisam ficar atentos aos protocolos de prevenção. Para reduzir a possibilidade de contágio, o uso de biometria para a eleição de 2020 foi descartado.

A votação acontece até às 17h desse domingo (29). No Rio, além de São Gonçalo, as cidades de Campos dos Goytacazes, Petrópolis e São João de Meriti também estão com segundo turno para prefeito; além da capital Rio de Janeiro.