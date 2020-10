Dimas Gadelha (PT), prefeitável em SG, atravessa a cidade em carreata com prefeito de Maricá

O fim de semana foi agitado para a campanha do candidato a prefeito de São Gonçalo pelo PT, Dimas Gadelha, e o reforço de peso foi o da presença do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, do mesmo partido. Eles fizeram juntos uma carreata que atravessou a cidade, partindo do bairro Jardim Catarina, passando por Alcântara, Trindade, Luiz Caçador, Itaúna, Nova Cidade, Estrela do Norte e Centro, chegando a Neves e retornando pela Covanca, Santa Catarina e Zé Garoto.

“Queremos que, assim como os maricaenses, os moradores de São Gonçalo tenham acesso à saúde de qualidade, transporte público para todos, como nossos vermelhinhos lá em Maricá, e programas como o Passaporte Universitário, que oferece bolsas integrais para quem sonha em cursar o nível superior. Queremos também que São Gonçalo possa adquirir um programa de renda básica como o nosso Mumbuca, que garante dignidade às famílias que mais precisam”, sugeriu Horta.

Dimas contou com dezenas de carros de seus aliados e demonstrou animação para encarar a disputa pelo Executivo da segunda cidade mais populosa do estado. “O Mumbuca, que em São Gonçalo deve ganhar o nome de Tamoio, em referência aos primeiros habitantes dessas terras, é uma das metas da nossa gestão”, disse Dimas, que amanhã (terça, 13) faz carreata com o ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT) a partir das 15h, partindo do Alcântara.